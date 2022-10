Durante la segunda semana de “ Gran Hermano 2022”, y tras la eliminación de Tomás Holder, hubo complots, salvados, fogosas confesiones y nuevos posibles romances. La primera pareja en formarse dentro de la casa de “GH” fue la de Juliana y Maxi, “El Cordobés”, aunque la santafesina confesó tener pareja. Luego, sorprendió al público el acercamiento de Coti y Alexis “El Conejo”. Sin embargo, lo que más esperan los fans del reality de Telefé es ver crecer el amor entre Julieta y Marcos.

¡Mirá el momento en que Julieta de Gran Hermano realiza una caliente confesión!

Es innegable que entre los hermanitos hay onda porque no paran de coquetearse demostrarlo con miradas cómplices, caricias y el hecho de que por momentos no logran separarse. Habiendo una gran cantidad de lugares para sentarse, Marcos elige hacerlo al lado de Julieta. Sin embargo, el “shippeo” de la parejita se termina cuando los seguidores recuerdan que la joven de 20 años está felizmente de novia fuera de la casa de " Gran Hermano 2022" con Lucca Bardelli.

En las últimas horas, algunas de las participantes tuvieron una fogosa charla. El tema fue propuesto por Daniela, quien lanzó: "Chicas, perdón que pregunte pero, ¿cómo van con el tema sexo?, ¿bien?". Ante el silencio que se produjo, Coti decidió romper el hielo y explicó que aún no sucedió nada porque estaba en su periodo menstrual. Por tal motivo, Lucila “La Tora” tomó la palabra y aseguró: "No me calienta nadie". A su vez, Mora indicó que comparándose con la media de la gente, su apetito sexual es "muy bajo".

Julieta, muy sincera, reveló: "No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea". Mora, sorprendida por las declaraciones de su compañera, le recordó que aún le esperan “tres meses y medio” para que termine el reality. "Estoy muy mal acostumbrada", afirmó la modelo. La joven misionera quiso saber: "¿Saldrías de la casa para tener sexo?”. Aunque el novio de la bailarina le dediuwen las redes sociales y se muestren como una pareja estable, Julieta respondió contundente: “No, no sé qué voy a hacer”.

Mientras Julieta coquetea con Marcos en " Gran Hermano 2022", su novio, Lucas Bardarelli, le dedica tiernos mensajes.

La charla derivó en el consumo de pornografía y en la utilización de juguetes sexuales. Sin embargo, las miradas se la llevaron la fuerte declaración que realizó la bailarina, quien aumentó las ilusiones de los fans de “Gran hermano” ante un posible avance de su romance con Marcos.