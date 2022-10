" Gran Hermano 2022" ya tiene varios romances confirmados, aunque el juego no se detiene nunca y hay personas alrededor en busca de generar escándalos dentro de la casa más famosa del país. Además de los precursores de la actual temporada, Maxi y Juliana, el romance apareció entre Conejo y Coti, aunque habría una tercera persona entre ellos que intenta causar malestar en la joven.

Mora de " Gran Hermano 2022" se metió en la cama de Conejo

Mora es una de las integrantes de "la banda de los monitos", por lo que no tiene la confianza del resto de compañeros. Sin embargo, nunca se aisló por completo de los demás, a diferencia de Martina y Juan, por ejemplo. Desde hace días, se muestra cerca de Conejo, quien se muestra feliz con Coti, aunque no cerró por completo la puerta a situaciones con la misionera.

.

Durante la emisión del debate de "Gran Hermano" del jueves, un clip mostró una particular situación que se vivió de noche en la casa. Mientras el cordobés estaba descansando en su cama, Mora mencionó que le gustaría dormir abrazada a alguien y, para su sorpresa, el joven la invitó. "Coti me va a meter una agarrada de pelos que me va a dejar un hueco en la cabeza", se sinceró la amiga de Martina.

Mora y Conejo, juntos en una de las camas de " Gran Hermano".

Conejo no se detuvo, fue más allá sobre su compañera y se puso picante: "Igual, si no hubiese aparecido Coti, chau. Ponele la firma". Finalmente ambos compartieron la cama por algunos momentos, hasta que algo asustó a la misionera y tuvo que saltar de la cama por temor. El ingreso de Coti a la habitación cambió el tono, aunque ella no se dio cuenta de lo ocurrido.

"Le diste miedo a Mora, Coti", le comentó una de sus compañeras de " Gran Hermano 2022". Finalmente, la integrante de "la banda de los monitos" se marchó de la habitación tras generar cierto malestar en la posible pareja de Conejo, aunque no le pusieron nombre a sus relación dentro del reality.