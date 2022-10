Los romances en " Gran Hermano" ya parecen algo habitual, aunque todavía no se concretaron algunos de ellos. Si bien Juliana y Maxi sacaron ventaja con respecto al resto de integrantes la casa más famosa del país, aunque una nueva pareja podría aparecer en las próximas horas, al menos por interés de una de las jugadoras más polémicas de "GH".

Lucila de " Gran Hermano", cada vez más cerca de Nacho

Nacho es uno de los integrantes de "la banda de los monitos", un particular grupo que se dedicó a "jugar" desde que comenzó la competencia. Sin embargo, sus estrategias no resultaron como esperaban y ya perdieron a uno de ellos con la expulsión por voto popular de Tomás Holder. A pesar de mantener cierta distancia con el resto de participantes, Lucila se mostró interesada en él.

"Ya no me intimidás más, te di el poder un ratito nada más", expresó "la tora" en charla con él durante la tarde del miércoles. Nacho de "Gran Hermano" no se quedó callado y quiso tener la última palabra: "¿No te enseñaron que cuando hablás de más cuando hay un silencio incómodo es porque estás nerviosa?". Sin embargo, el intercambio entre ellos no terminó allí y hubo un nuevo cruce.

El momento del desencuentro entre Lucila y Nacho en " Gran Hermano".

Lucila se encontró con su compañero en la cocina y el joven ingresó silbando "Suavemente" de Elvis Crespo, un clásico que tararearon varios participantes tras la gala de nominación. Lucila aprovechó el momento y continuó la letra con un guiño para el jugador: "Bésame. Quiero sentir tus labios". Además, lo hizo mirándolo fijo, aunque él no se dio por aludido en ningún momento.

Una cuenta de Twitter levantó dicho clip y escribió: "El hombre que mejor caza las indirectas". Lo cierto es que Nacho no se mostró interesado en las palabras de la joven de " Gran Hermano", por lo que ella se rió y le acarició la cara. A pesar de estar desencontrados, podrían darse una oportunidad en lo que podrían ser los últimos días del amigo de Thiago, ya que está nominado.

