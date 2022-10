" Gran Hermano 2022" lleva poco más de una semana al aire de Telefe pero los romances no tardaron en aparecer en la casa más famosa del país. El encierro hizo que varios participantes se muestren cercanos a otros, más allá de las estrategias que llevan adelante para mantenerse en el juego. En las últimas horas, dos integrantes del reality dejaron sus diferencias de grupo para protagonizar un picante momento.

Si bien "Los monitos" se muestran firmes y separados del resto a modo de plan de juego, Nacho tuvo un inesperado intercambio con Lucila, más conocida como "La Tora", una de las pocas que no cortó por completo la conversación con ellos. Mientras Juan y Martina esperaban noticias de la gala de nominación, la blonda buscó incomodar al joven que se mostró cercano a Thiago.

.

"Se me está haciendo el gato", le comentó Lucila a Martina tras sentarse junto a ellos. Ante la negativa de Nacho, retrucó: "Hacete cargo, ¿viste? Te lavaste las manos, así son todos". Claro que no terminó allí y la joven buscó estar al mando de la situación, en especial tras mencionar en sus primeros días dentro de "Gran Hermano" que ningún hombre pudo dominarla.

Lucila aparece como una de las participantes más picantes de " Gran Hermano".

"Ya no me intimidás más, te di el poder un ratito nada más. Ahora ya está", aseguró con firmeza frente a su compañero, quien la escuchaba en silencio. El participante de " Gran Hermano 2022" tuvo la palabra final sobre la reacción de la jugadora en la casa más famosa del país: "¿No te enseñaron que cuando hablás de más cuando hay un silencio incómodo es porque estás nerviosa?".

A pesar de lo que captaron las cámaras de la competencia, "La Tora" optó por votar a Nacho en la gala de nominación con sus dos votos, algo que sirvió para asegurarlo en la placa. Resta conocer cómo seguirá el trato entre ambos, pero no se descartaría una posible unión, en especial porque Maxi y Juliana se muestran muy fogosos hace días.