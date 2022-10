Desde que comenzó " Gran Hermano", diferentes polémicas comenzaron a surgir. A pesar de ello, los participantes se mostraron muy calmos y conociéndose dentro del reality de Santiago del Moro. En este caso, Thiago habló sobre sus experiencias sexuales.

Allí se lo puede ver en la habitación con sus compañeros y todos estaban hablando sobre sus relaciones. Fue en ese momento cuando uno de los concursantes favoritos del programa contó cómo es él en la intimidad con una chica.

.

"Me gusta, cuando está la piba ahí, me gusta agarrarla de los pelos", comenzó diciendo Thiago. Y agregó: "Me gusta que la cama de contra la pared, que se escuche en todos lados". Todos sus compañeros comenzaron a reírse por lo que estaba relatando el participante de "Gran Hermano".

Mientras tanto, todos lo estaban escuchando atentamente, pero desde la edición de " Gran Hermano", no mostraron lo que dijeron los otros concursantes. A medida que pasen los programas, se irá conociendo la historia de cada uno.

Thiago, antes de ingresar a la casa de " Gran Hermano" junto a Wanda Nara y Robertito Funes.

El reality causó gran impacto en las redes sociales, en especial por la expectativa que había a su alrededor. Esto también hizo que aparezcan denuncias contra participantes como Martina y Alfa, quizás el más polémico dentro de la casa más famosa del país.