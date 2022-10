Este lunes 17 de octubre comenzó " Gran Hermano 2022", y las redes sociales explotaron. Además de mantener un remarcable rating durante toda su Gala de Inicio, el reality dio que hablar en las plataformas, que pronto se llenaron de memes y reacciones a los 18 nuevos participantes. Ya van saltando los favoritos, y uno de los indiscutidos es Thiago.

De nombre completo Thiago Gil Medina, es el hermanito más joven de la edición 2022 de " Gran Hermano" con apenas 19 años. A pesar de eso, es también uno de los personajes más trágicos de la casa: "Mi mamá me dijo antes de morir ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso. Nunca salí a robar. Nunca, nunca", compartió en su video de presentación.

.

Con la pérdida de su madre a la temprana edad de 8 años, Thiaguito se puso el hogar al hombro y ayudó a su papá a sacar a su familia adelante. "Trabajo en el Mercado Central. Armo, reposito, carreteo. Hago lo que me den para hacer. Cuando no tengo trabajo en el Mercado Central, agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer mi moneda, para llevar plata para mi casa", detalló sobre su actualidad laboral.

No es extraño entonces que su deseo, si gana el premio mayor del certamen, es invertir los millones en la casa que habitan él y sus hermanos en Gonzáles Catán, para darles la comodidad que nunca tuvieron. El apoyo de su familia pudo sentirse en la Gala de Inicio de GH, donde su papá lo despidió con un fuerte abrazo y unas palabras que no dejaron un ojo seco en el estudio: "No te quiero ver hasta dentro de cuatro meses. Te amo", se despidió el patriarca de su hijo.

Thiago entró a la casa de traje y emocionado hasta las lágrimas.

Antes de entrar a la casa, Thiago confesó que no fue su idea mandar el video de audición para " Gran Hermano": "La idea de que entre fue de una de mis hermanas. Ella se anotó con mi hermana melliza y me dijeron si quería anotarme. Y salí yo", contó, emocionado. Vestido con el impecable traje negro que le regalaron sus hermanas y tía, Thiago entró a la casa de " Gran Hermano" y conquistó corazones.

Las primeras horas de Thiago en la casa de " Gran Hermano"

Como el resto de los 18 nuevos participantes, Thiago se tomó sus primeras horas para familiarizarse con su nuevo entorno. El hermanito brindó con el resto de los huéspedes, eligió su cama y despertó lleno de energía para participar de la primera Prueba del Líder, pero también para darse lujos que hasta ese momento no conocía.

Varios de los espectadores que siguen la transmisión de 24 horas en Pluto TV expresaron su apoyo hacia el joven después de verlo estrenar una de las caminadoras de la casa como si fuera un juguete nuevo, invitando con energía a sus hermanitos a entrenar en su primer día. La pileta climatizada de la casa, por supuesto, fue otra de sus paradas.

Thiago también se tomó un tiempo para relacionarse con los demás hermanitos, y en una charla tranquila dio a conocer más sobre su familia: hablando con Tomás Holder, Thiago confesó que una de sus hermanas tiene un retraso madurativo, y que para sostener a su familia él recoge cartones desde las 4 de la mañana.

.

El humilde participante ya recibió el apoyo de varios famosos en el exterior de la casa, entre ellas la mismísima Wanda Nara: "Si Aguanta y tiene paciencia. Él es mi ganador. La dulzura que tiene y las cosas que me contó... ojalá", expresó la mediática empresaria desde su cuenta de Twitter. Nico Occchiato y Malena Guinzburg también manifestaron su apoyo por Thiago desde la red social del pajarito.