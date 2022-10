" Gran Hermano 2022" comenzó con todo. No solo con el rating, que viene por arriba de los 20 puntos de promedio desde su estreno, sino también por varias polémicas, como las denuncias contra algunos de sus participantes o la introducción ilegal de un celular en la casa. Algo que espera el público son las parejas que pueden formarse entre los 18 jugadores, y al parecer, tras la primera gala de nominación ocurrió un episodio que confirmaría que dos estarían empezando un romance.

Pasados tres días desde el debut e ingreso de los participantes a la casa de " Gran Hermano 2022", Maxi, "el cordobés" y Juliana, a quien ya apodan como "La Tini de GH", cada vez estarían más cerca.

El primer día del programa se los vio teniendo una charla íntima al lado de la pileta. Miradas y acercamientos siguieron durante el segundo día y el tercero ocurrió un hecho que no fue captado por cámaras pero sí confirmado por una de las involucradas.

En la primera gala de nominación, el miércoles por la noche, estuvieron juntos en un sillón agarrándose de las manos y tocándose cariñosamente. Cuando ella fue notificada de que no estaba nominada, abrazó a Maxi y se quedaron varios segundos muy juntos, con un beso en la mejilla muy sugestivo.

Santiago del Moro, al notar la buena onda entre ellos, expresó: “¿Qué onda hay ahí?”. Ante la risa de todos sus compañeros, Juliana indicó que recién arrancaba el juego.

Pero el jueves por la mañana, Juliana confirmó que ya pasó algo con Maxi. Cuando Tomás Holder le preguntó concretamente qué pasaba con el cordobés, la joven de Venado Tuerto sostuvo: "Nada, hay que meter un poco de algo acá adentro", con tono pícaro.

"Nos llevamos bien, hubo unos intercambios de besos", reveló, ante la cara atónita del influencer. Tras confirmar que fue ayer por la noche en "el cuartito", prosiguió contanto por qué lo hizo: "Desde el casting uno dije, 'yo llego, me gusta alguien... ¿Qué voy a andar esperando tanto?".

Maxi y Juliana, muy cerca en la casa de " Gran Hermano 2022".

Tomás luego le dijo: "No creo que la gente que salga de aca siga afuera, somos muy distintos, de romance, cero", ante lo que la participante retrucó: "Eso ni lo pienso. La mejor, y está bueno compartir algo con alguien que sea piola. Pero ojo, mirá a la negra Capristo y Gustavo Conti. Están casados, tienen un hijo...".

Pero la conversación no quedó ahí y dio más detalles: "A mi me gusta divertirme, pasarla bien. Anoche me quedé con ganas de más cosas, un poco más y me la chapo a la negra porque ella estaba con ganas de chaparse una mina".

Maxi y Juliana de " Gran Hermano 2022" a los besos.

Más allá de pasarla bien, para terminar contó que había conocido a alguien antes de entrar y se lamentó porque era un mal momento con ella poniendo un pie en la casa de " Gran Hermano 2022".

