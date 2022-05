Autoridades sanitarias de las provincias pidieron a la población que concurra a aplicarse las dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 ante la llegada del frío y el incremento de casos de coronavirus que marcó el inicio de lo que se dio en llamar como cuarta ola de la pandemia en Argentina.



De acuerdo a un relavamiento realizado por la agencia Télam, además de solicitarle a la gente que completa los esquemas vacunatorios con los refuerzos correspondientes, los funcionarios a cargo del área de salud de los distintos distritos recomendaron mantener cuidados básicos como el uso de barbijo, el lavado de manos o la ventilación de ambientes, así como también evitar sitios concurridos si alguien presenta síntomas compatibles.



Según el Ministerio de Salud de la Nación, sobre un total de 101.970.997 vacunas aplicadas, más de 77 millones corresponden a esquemas completos, 3.026.532 a dosis adicionales y 20.729.726 al refuerzo con vacunas de plataforma ARN mensajero, elaboradas por los laboratorios Pfizer y Moderna, en el marco de la campaña de inoculación que comenzó en diciembre de 2020 y que en los últimos días el Consejo Federal de Salud pidió intensificar con la aplicación de terceras dosis a niños desde los 5 años.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este jueves que "estamos en una cuarta ola que tiene dimensiones importantes que no se pueden cuantificar como antes porque ha cambiado el sistema de seguimiento debido a la enorme cantidad de vacunación" y señaló que "hay muchos casos, pero sin repercusión en las internaciones ni consecuencias fuertes por esta enfermedad".

Kreplak señaló, en diálogo con la TV Pública, que si bien "hay más consultas por enfermedades respiratorias que por coronavirus, como sucede habitualmente en invierno", la recomendación " es la ventilación cruzada continua, uso de barbijo en ambientes cerrados y vacunación".Tras recordar que los niños "de entre 5 y 11 años ya pueden recibir la tercera dosis sin turno en cualquier vacunatorio de la Provincia", el funcionario detalló que se sigue "

En Bahía Blanca, el director asociado de Región Sanitaria Primera, Laureano Alimenti, señaló a Télam que se transita la cuarta ola "con resultados satisfactorios que tienen que ver con la vacunación" y reportó que "hay solo una persona internada por coronavirus en toda la región" por lo que concluyó que "la vacunación ha dado sus resultados".



En Córdoba se mantenía estable esta semana la cantidad de casos diarios de coronavirus, con 644 nuevos positivos y 46 personas internadas, lo que implica un 1,3% de las camas disponibles para pacientes con Covid-19. Fuentes sanitarias señalaron que el lunes comenzará la vacunación de dosis de refuerzo pediátrica.

, quienes pueden inocularse sin turno previo con todas las vacunas, ya sea esquema inicial o refuerzos en los vacunatorios habilitados, y, según fuentes de Salud, desde enero se encuentra liberada la vacunación para niños y adolescentes de 3 a 17 años.

En Mendoza sigue abierta la vacunación para mayores de 18 años para que se apliquen el segundo refuerzo y las autoridades sostienen la convocatoria para que los ciudadanos completen los esquemas.



El último informe semanal de Salud reportó 318 casos positivos, cien más que la semana anterior, y la jefa del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, destacó que "es importantísimo darse los segundos refuerzos para estar debidamente protegidos para que cuando comience la temporada invernal estemos con la protección completa".



Santiago del Estero, por su parte, reveló en su "último reporte semanal un total de 14 positivos, por lo que hay un leve aumento en comparación a las semanas anteriores en donde teníamos 1 o 2 casos por semana", dijo el coordinador del Centro Especializado de Análisis Moleculares y Metabólicos (CEAMM), Marcelo Ovejero, quien destacó que "ninguno reviste de gravedad, si tuvieron infecciones sintomáticas similares a una gripe, pero no hubo internaciones".

En Jujuy, donde esta semana hubo apenas diez positivos de coronavirus, la directora de Epidemiología,, expresó que "no se registraron casos de gravedad y tampoco internaciones por Covid-19". Respecto a la vacunación, dijo que el martes se habilitó la cuarta dosis libre para mayores de 18 años y señaló: "Estamos con buena cobertura de las personas que se aplicaron la primera y segunda dosis y tratando de fortalecer la tercera que es la que se relajó un poco".En Santa Cruz, el ministro de Salud,, indicó que "se observa a nivel epidemiológico un aumento paulatino en la cantidad del número de casos detectados" y "un incremento en la cantidad de testeos realizados en los dispositivos de diagnósticos", dado que, dijo, las acciones de prevención " están orientadas al diagnóstico temprano".García remarcó que "a toda persona mayor de 18 años, se continúa con la colocación de tercera dosis y para quienes no tengan la vacuna tienen disponibilidad libre para poder acceder en cualquiera de los vacunatorios provinciales".

San Luis sostiene la vacunación contra la Covid-19 con un nuevo lote de 8.500 dosis que recibió de la Nación el martes y, según fuentes de Salud, se mantiene sin internados en terapia intensiva y con 46 casos en la última semana.

La campaña de vacunación se mantiene con turnos telefónicos y la ministra de Salud,, recomendó la vacunación para "evitar los casos graves, las internaciones en clínica o terapia intensiva"., tras varios meses de descenso de contagios, al reportar 36 nuevos casos y, aunque no hubo fallecimientos, la coordinadora de Epidemiología de Ushuaia,sostuvo que "hay que insistir con la vacunación y completar los esquemas para reducir la expansión del virus y la gravedad de la infección".La provincia aplica el segundo refuerzo a mayores de 18 años a libre demanda y niños de hasta 12 años con esquema primario completo en el Centro de exCombatientes de Ushuaia, centros de salud barriales, postas sanitarias y hospitales de sus tres principales ciudades.y apuntaron que todos los mayores de 18 años pueden acceder a la vacunación libre y federal de cuarta dosis o segundo refuerzo en las postas de los municipios.

En Salta, el reporte semanal mostró un leve aumento de casos que pasaron de 20 a 26, mientras se mantiene en 15 la cantidad de pacientes internados en dos semanas y no se registraron decesos por coronavirus en la provincia. El ministro de Salud Pública,, destacó la vacunación con refuerzo para niños como "fundamental porque es el grupo etario que menos vacunados tenemos: estamos llegando recién al 50% con la segunda dosis" y apuntó que "los padres tienen que tomar conciencia que los niños deben vacunarse"., lo que evidenció un crecimiento de once positivos respecto de la semana previa, mientras sigue colocando el primer y segundo refuerzo de la vacuna en forma libre y sin turnos previos en distintos dispositivos provinciales.En Entre Ríos, si bien la ocupación de camas de terapia intensiva se mantiene cerca de la línea de alerta, con el 56% de las 267 unidades ocupadas, el aumento de casos en los últimos días no influyó fuertemente en el sistema gracias a la "vacunación realmente excepcional para la historia sanitaria de la provincia", dijo la ministra de Salud,En Formosa, la cartera sanitaria indicó que avanza con la vacunación en distintas localidades, con esquemas diarios que comenzó hoy por El Colorado, Colonia El Alba, Pampa Villanueva, Villa 213, Campo Hardy, La Sirena y seguirá hasta el viernes con terceras y cuartas dosis.

En Río Negro, el ministro de Salud,, informó que hubo un "leve aumento de casos de Covid-19 en la provincia pero el virus está debilitado" y detalló que por eso "se adelantó la vacunación antigripal".Corrientes anunció que registró 47 casos nuevos de coronavirus, más del triple de los contagios informados hace dos semanas, y la curva ascendente también se presentaba en la cantidad de internados en el hospital de Campaña Escuela Hogar, destinado exclusivamente a la enfermedad.La Rioja también advirtió un aumento de los casos y, director de Epidemiología, dijo a Télam que pese a eso "no hay un impacto importante en la hospitalización de los pacientes" y resaltó que "esto se debe a la campaña de vacunación. Esta época es de mayor riesgo de contagio y lo que está circulando son subvariantes de Ómicron".En Catamarca, la subsecretaria de Salud de la capital,, apuntó que esta semana hubo " un aumento en el nivel de testeos, por lo que vamos a ver el número de aumento el 3 de junio cuando saldrá el informe mensual" y señaló que "puede que los informes vuelvan a ser semanales en la provincia, para tener una mirada más amplia".En Misiones, fuentes de Salud señalaron que la adhesión a la vacunación estaba por debajo del promedio nacional dado que solo 18,9% se aplicó la dosis adicional o de refuerzo.