Desde la escuela primaria, los chicos aprenden todo lo relacionado con la Argentina, como su bandera y escudo, siempre presente en los actos escolares. Sin embargo, independientemente de la edad, a cualquiera lo costaría identificar el escudo de cada provincia que integra el país. Para resolver esta problemática, un usuario de Twitter elaboró un ranking de las mejores insignias provinciales.

Resulta que esta situación fue muy casual para Agustín, autor del hilo que eventualmente se volvería viral. “Ayer pasé por un lugar que exhibía todos los escudos provinciales y me quedé pensando. Así que a modo de entretenimiento para este día de Censo 2022 y para celebrar el federalismo, vamos con un arbitrario ranking de escudos de las provincias argentinas”, confesó el muchacho en la red social del pajarito.

.

24- Buenos Aires

En el último sitio de este ranking aparece la provincial más populosa del país. Según este “arbitrario” listado, su escudo muestra un claro “problema de identidad”, ya que se asemeja demasiado al de la Argentina.

23- San Juan

Es imposible describir la razón por la que se encuentra tan abajo en el ranking: “Es literalmente el escudo nacional pero con el sol entero en vez de asomado, o sea que dejaron pasar un par de horas. Flojo”.

22- Tucumán

Nuevamente, se trata de un escudo que prácticamente calcó al nacional. Para muestra un botón, solo presenta una diferencia y resulta ser la ausencia del sol en la parte superior.

21- Mendoza

El caso de Mendoza es muy similar al de las provincias anteriores, pero ellos le pusieron su impronta con un símbolo de uvas y claveles.

20-Corrientes

Más de lo mismo. Puesto que se arriesgaron al sumarle la cruz de los milagros, tal y como señala Agustín, “le falta una vuelta de tuerca para diferenciarse más”.

19-Jujuy

Tuvieron que pasar 5 provincias para ver algo distinto al escudo nacional y la primera que se animó fue Jujuy. A pesar de tener sus similitudes, presenta una forma más exótica.

18- Chubut

En este caso se aprecia una evidente intención de diferenciarse, por ejemplo con unos colores que perfectamente recuerdan a Suecia o a Boca Juniors. “El gran problema acá es que esté el nombre ahí en grande, y con esa tipografía. Lo de abajo representa al Dique Florentino Ameghino. Me copa, pero el conjunto no me convence”, señaló Agustín.

17- Misiones

Misiones resaltó lo que la diferencia del resto: las cataratas. Se encuentran en primera fila y conviven con una tipografía clásica, con un tinte añejo. Para el autor, “casi que podés escuchar el ruido de las cataratas, pero las letras se terminan robando un montón de protagonismo”.

16- Río Negro

Un fondo blanco integra al planeta Tierra en el centro y corona todo esto con el nombre de la provincia. “Me termina pareciendo ruidoso, como la página de Homero. Y decididamente no me gusta el nombre de la provincia grande ahí arriba”, opinó el autor.

15- Salta

“La linda” tiene la “mejor bandera”, pero, para el gusto de quien escribió el hilo, “no logra cautivar desde lo estético”.

14- Chaco

Aunque esta provincia se caracterice por un intense calor, Agustín encontró una contradicción en su escudo. “Creo que me entró por el lado de la palmera, pero no destaca por mucho más. Además, queda medio confuso con el campo blanco, parece que fuera una palmera en medio de la nieve”, indicó.

13- Formosa

Vuelven las similitudes con el escudo nacional, pero este luce un algodón en el medio y una forma un poco diferente.

12- Santa Fe

Est. provincia rompió el molde con unas flechas y una lanza en el centro, que le dan un toque guerrero al escudo.

11- La Pampa

“Dicen que la Pampa tiene el ombú, pero en el escudo de La Pampa destaca el caldén, árbol típico, junto a la figura de un habitante originario. Y las lanzas cruzadas le dan un muy lindo no sé qué”, redactó Agustín.

10- Santa Cruz

A pesar de cierta similitudes con el escudo nacional, Santa Cruz entró de lleno al top 10. “La imponencia del cerro Chaltén (o monte Fitz Roy si te gusta más) y la Cruz del Sur te llaman la atención enseguida”, opinó Agustín.

9- Catamarca

Si bien puede pecar de ser una “versión sobrecargada del nacional”, “las banderas a los costados le dan otro volumen y el rojo lo hace definitivamente más llamativo y se destaca entre el resto. Difícil de dibujar en el colegio, eso sí”, escribió el autor.

8- Santiago del Estero

Mismo caso: parecido al escudo de Argentina con una vuelta de tuerca. Sin embargo, resalta con dos orejas que la hacen parecida al trofeo de la UEFA Champions League.

7- CABA

“A pesar de no ser el mejor de su historia y de que resulta simplón a dos colores, es un lindo concepto y destaca entre los demás”, destacó Agustín.

6- Neuquén

La imagen es bastante relajante y, para el subjetivo gusto del autor, "tranquilamente podría vivir en este escudo escuchando el ruidito del agua corriendo".

5- Entre Ríos

Este escudo se destaca por una llamativa paleta de colores (verde manzana y rojo) y se llevó el quinto puesto en este ranking.

4- Córdoba

La más antiguas de todas las insignias tiene un intenso fondo rojo, una torre de ladrillos y banderas argentinas de adorno.

3- San Luis

Muy pintoresco, el escudo de San Luis le resultó irresistible el autor por la presencia de “dos venados (que según la versión están más o menos cerca de comerse la boca) y del sol que mira con apatía desde atrás de los cerros”.

2- La Rioja

Esta elección bien podría evidenciar una contradicción en el paladar del autor. A pesar de ser casi una copia del escudo nacional, “pocas cosas pueden contra la magia de un escudo con el Nevado de Famatina protagonizando la imagen”.

1- Tierra del Fuego

En este extenso Ranking, Tierra del Fuego mira a todos desde arriba. “A una bandera muy canchera, la provincia más austral suma este muy lindo escudo, con todo lo que pensamos cuando la evocamos: pingüinos, montaña, agua, fuego y ese albatros en vuelo. Imbatible”, finalizó Agustín.

.