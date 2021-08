Dalma y Gianinna Maradona fueron imputadas en una causa en la que el abogado Matías Morla, ex apoderado su padre, las denunció por "hostigamiento digital" a partir de distintos mensajes y publicaciones en sus redes sociales donde las hijas de Diego Maradona lo relacionan con la muerte su papá, según informaron fuentes judiciales.

La citación la realizó el titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 4 del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauro Tereszko, y las hermanas deberán presentarse el próximo 19 de agosto a las 10 horas en la sede fiscal ubicada en avenida Cabildo 3067.

En el descrito, el fiscal notificó a las hermanas que están imputadas bajo "la figura del hostigamiento digital, prevista en el Art. 75, agravado por el Art. 76, inciso 2, por ser cometida con el concurso de dos o más personas por los que Dalma Nerea y Gianinna Dinorah Maradona Villafañe deben responder en calidad de autoras".

"La presente investigación tiene por objeto investigar si, de manera continuada, al menos desde el 6 de diciembre de 2020 y hasta al menos el mes de julio de 2021" Dalma y Gianinna realizaron "publicaciones periódicas y reiteradas" en sus cuentas de Instagram y Twitter, que "afectaron la tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como el desempeño profesional" de Morla, señaló Tereszko.

El documento de la citación. (Gentileza Télam).

El fiscal también enumeró mensajes que el ex apoderado de Diego Maradona consideró ofensivos contra su persona. El 6 de diciembre de 2020, Dalma subió una historia con la frase "más cagón no se consigue", allí le recriminó a Morla por haber llamado a Gianinna para reclamarle porque "no pudo ingresar" al velorio del Diez.

Algunas de las publicaciones que realizaron Dalma y Gianinna Maradona en sus redes sociales.

Entre otros de los mensajes que menciona figura uno del 10 de marzo de este año, donde contó que "un día vinieron Morla y Stinfale a la casa de mi hermana a decirnos que si nosotras le decíamos a mi papá que ellos eran unos capos y que tenía que trabajar con ellos nos iban a dar porcentajes de los contratos y los sacamos cagando".

"Es muy claro quiénes son los culpables", manifestó Dalma.





El fiscal de la causa menciona otros "elementos de interés al contexto y la afectación a la integridad física y seguridad del damnificado, corresponde destacar las imágenes aportadas de la marcha que se realizó el 10 de marzo de 2021 a las 18 horas bajo la consigna 'No se murió lo Mataron', con punto de encuentro en el Obelisco", en la que las hijas del diez participaron y difundieron.

Las hermanas fueron citadas bajo los términios del Artículo 43 de la Ley de Procedimiento Contravencional, allí ambas tendrán derecho a concurrir con un defensor para realizar su descargo.

El expediente de la causa cuenta con el patrocinio de Guillermo Schmidt, abogado penalista que participó en la defensa del sommelier Luciano Sosto, que estaba acusado por el asesinato de su madre en un departamento del barrio de Palermo.