"Empecé de cero y hoy estoy viviendo un sueño", dice a Cronica.com.ar Federico Tuñón, un joven juninense que creó @elkaiseroriginal, una comunidad multitudinaria que en Instagram llegó a cosechar más de un millón de seguidores. Sus publicaciones, muchas veces polémicas, están relacionadas al mundo del fútbol, por lo que son varios los futbolistas que han optado por seguirlo, como lo hizo alguna vez el mejor jugador del mundo, Lionel Messi.

.

El influencer, que fue nominado dos veces al Martín Fierro digital en la categoría mejor contenido de impacto social, hoy atraviesa por un buen momento, pero afirma que el camino para conseguirlo fue duro. "A los 18 años decidí que tenía que seguir por mis sueños de ser periodista así que emigré a la ciudad de La Plata, con más dudas que certezas. Ese día no lo voy a olvidar nunca, no tenia nada. No había un amigo o un conocido, ni siquiera un lugar donde dormir. Por suerte conseguí una pensión antes que cayera la noche", expresa, y aclara: "Me gusta contarlo para los chicos que piensan qué hay que tener todo para lograr algo".

El ex jugador de River Fernando Cavenaghi junto a Tuñón en un partido de fútbol.

"En 2014 empecé en las redes para descargarme de los malos resultados. Luego de la final del Mundial ante Alemania todo cambio, quizás fue el despecho que todos tuvimos y la necesidad de los argentinos de demostrar lo agradecidos que estábamos que se empezaron a viralizar mis memes. Fue así que en 2015 aprovechando la rivalidad de redes y la amistad en persona que teníamos con el creador de Humo de Primera decidimos plasmar nuestro contenido en Instagram. Al principio nos resultó difícil, pero al poco tiempo ya estábamos viviendo de esto", continúa mientras destaca el apoyo de pqueños emprendimientos.

Consultado sobre su presente, no titubea y señala: "se vive a veces con miedo, no lo voy a negar, trabajar de las redes es algo que muchas veces no depende de nosotros porque cuentas se pueden cerrar, pero yo siempre digo qué pasa en todos los rubros, hay empleados que dan la vida por ciertas fábricas y los despiden de la noche a la mañana. Un día estuve nominado a un Martin Fierro y a la semana estaba sin trabajo porque había perdido la cuenta. Hoy ya sabemos más cómo cuidar el contenido".

"El Kaiser" fue nominado al Martín Fierro Digital en dos oportunidades.

Sin embargo, sostiene que está transitando su mejor momento. "A veces puedo estar en un cumpleaños y juego al fútbol con amigos y a los dos dias estoy con futbolistas profesionales. He llegando a jugar con Pablo Aimar, Fernando Cavenaghi y José Luis Calderón en la selección “los gauchos”. Las redes tienen esa magia, uno puede insertarse en muchos rubros, disciplinas, sin tener el título o oficio correspondiente".

.

Por último, remarca que el agradecimiento para sus seguidores es total: "Hoy somos más de 1 millón, sin destacar la cuenta que perdí con más de 1 millón de seguidores y el follow del mejor del mundo. Hay que seguir creciendo hoy somos la comunidad más grande de memes y fútbol del país. La idea es ir al próximo mundial para poder ampliar la comunidad y seguir soñando a lo grande".

Cabe destacar que además de manejar la mayor comunidad de memes futboleros de Instagram del país, Tuñón es periodista, brindó charlas sobre redes sociales y hasta formó una banda de cuarteto propia.

Su ida y vuelta con sus seguidores es lo distingue de otras cuentas de humor.

El follow de Messi

El día que lo siguió Lionel Messi, Tuñón no pudo dormir. "No me voy a olvidar nunca el día que Messi me siguió, recuerdo que le escribí un texto gigante y me mandó un emoji. Para mi fue un montón", dijo.

Eso motivó que luego se armara una buena relación con la hermana del 10, María Sol, con quien sigue en contacto: "Cada tanto le comparto memes de Leo para que envíe al grupo de Whatsapp de la familia. Me ha pasado de mandarle y que me diga que ya se lo pasaron. Eso no tiene precio. Leo es mi ídolo y espero poder conocerlo pronto ya sea en Argentina o en Qatar", finaliza.