En 2017, Guillermo Pardini desapreció mediáticamente y nunca más fue visto en la pantalla chica. El ex panelista de "Duro de Domar", el ciclo televisivo que conducía Roberto Pettinato, se alejó de la tele por una denuncia por violencia de género.

En su momento, Pardini estuvo cara a cara con la Justicia y ahora, fue sobreseído por la causa. Tras demostrar su inocencia, el otrora panelista perdió absolutamente todo y se gana la vida manejando un remis.

“Un día cayó sobre él una denuncia seria sobre una situación de violencia con una pareja. Eso lo llevo a alejarse de los medios. Dio un paso al costado hasta que la situación se resuelva, pero no se supo más nada de él”, relató en "Socios del espectáculo", el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

¿Qué es de la vida de Guillermo Pardini ahora?

Cabe destacar que Guillermo Pardini formaba parte del ciclo televisivo "Confrontados", sin embargo, en aquel momento los productores le pidieron que se aleje hasta que la causa se resuelva. El ex conductor reveló que a fines de 2021 la justicia dictó su sobreseimiento.

“Se alejó, dio un paso al costado para resolver esto en la Justicia (…) El 13 de diciembre de 2021 la justicia dio su fallo. El principal imputado por lesiones agravadas ha sido sobreseído. La causa prescribió. La pena era de dos meses a seis años de prisión”, agregó.

El también ex "Yo amo a la TV", dejó la televisión en 2017 y se rebuscó la vida como pudo. “Se convirtió en chofer de remís para ganarse la vida”, agregó Pallares.

“Él estaba casado. Conoce a una chica con la que tiene una pequeña relación y cuando termina, ella lo denuncia por violencia. Tuvo que vender todo para subsistir (hasta las joyas y los zapatos)”, contó consternado Lussich.

Por otra parte, también aseveraron: "Él quiere limpiar su buen nombre y honor mostrando este fallo, y retomar su vida".

Qué dijo Guillermo Pardini

Lo importante, en definitiva, lo que dijo el propio Pardini: “Me armaron una causa de violencia de género con una chica con la cual estuve un par de veces. Quiero aclarar esto porque decían que había sido mi esposa y no, eso no fue”.

“La justicia en vez de trabajar hizo lo más simple. Tenía todas las pruebas, todas las evidencias, solo tenía que leer y no lo hizo. Soy inocente, tengo pruebas suficientes, si quieren se las puedo mostrar para que saquen sus propias conclusiones”, contó quebrado el periodista.