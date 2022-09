Hace unos días comenzó a circular una versión que vinculaba sentimentalmente a Wanda Nara con L-Gante. Como era de esperarse, la empresaria negó esto.

No obstante, a horas de haber confirmado su separación de Mauro Icardi, la blonda y el cantante hicieron una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, adelantando una nueva línea de ropa deportiva. “Coming soon 2022-2023″, escribieron.

En el posteo, el artista de cumbia 420 elogió a Wanda diciendo: “Rompiste wacha”, junto a los emojis de fuego. “Gracias rey”, le respondió ella. “Es lo que hay”, insistió el cantante.

Sin emabrgo, eso no es lo que más llamó la atención entre sus segudiores sino que este fin de semana, L-Gante visitó la mansión de Wanda Nara en Nordelta. Allí cantó para los presentes y además despejó una duda que mantenía en vilo a muchas personas.

El músico, que estuvo brindando una serie de shows en la casa de la ex del futbolista, en compañía de algunos amigos, y en el viaje decidió responder algunas preguntas de sus fans a través de su cuenta de Instagram.

“¿Estás cansado? Tenés una carita de que necesitás descansar”, le escribió una seguidora, a lo que el cantante le contestó: “Yyyy tanto no le errás”, con la particularidad de que lo hizo desde una vivienda que después se identificó como la casa de Wanda por una story de ella.

Pero la bomba estalló en el momento en que le preguntaron cuánto tiempo lleva separado de Tamara Báez: “Alrededor de dos meses. Pero tranqui”, contestó él.

Las historias de L-Gante en Instagram.

Luego, un fanatico indagó por la personalidad de Wanda: “¿Qué onda Wanda? ¿Copada como en las redes?”, a lo que el cantante optó por responder con un video de Wanda saludando y la frase “Mucho más”.

Hace unos días el cantante de cumbia 420 había hablado sobre su relación con la mamá de su hija, Jamaica cuando una seguidora le preguntó por ella.

“¿Por qué nunca te mostrás con Tamara? ¿No te parece que la fama hizo que dejes de lado a la mujer que siempre te bancó?”, preguntó una fanática, intrigada por la razón de que en muy pocas oportunidades se muestran juntos.

Y él contestó: “¿Cómo que no? De vez en cuando me acompaña, fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí y a veces no. Tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás, son cosas personales”.

No obstante, lo que llamó mucho la atención es que el cantante no desmintió la separación y manteniendo el misterio hizo crecer aún más la versión de crisis que hoy ya está más que confirmada.

En las ultimas horas, Tamara Báez cruzó a Wanda Nara por las redes sociales y le recordó su escándalo con la China Suárez.