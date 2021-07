Es de público conocimiento que la modelo y conductora, Sofía "Jujuy" Giménez y su par Horacio Cabak no se llevaron para nada bien, ni personal ni profesionalmente, cuando compartieron la conducción de "Informados de Todo", el ciclo que pasó sin pena ni gloria por América y que fue reemplazado por "Es por ahí" comandado por Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Hasta el momento ambos habían manifestado públicamente que no volverían a trabajar juntos, e inclusive la ex novia de Juan Martín del Potro que participa en La Academia, ciclo que conduce Marcelo Hugo Tinelli, había asegurado antes las cámaras que fue maltratada.

En las últimas horas se viralizó un audio que Cabak envió vía whatsapp en el que la trata, de entre otras cosas, de "zorrita" por tener distintas miradas sobre la manera de trabajar.

"Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá', y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar", afirmó Cabak en ese mensaje de voz y reprodujo las palabras de su compañera en tono de burla. "What de fuck?", agregó.

Horacio Cabak y Jujuy Jiménez discutieron al aire también tras el positivo de Pampita estando embarazada (Captura video).

"Le dije ‘no, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo porque yo soy el único que te está cuidando al aire y no te das cuenta’", siguió el conductor en esta grabación que dio a conocer Intrusos.

"Entonces, hoy cuando hizo lo del móvil... -se interrumpe y sigue- Yo la voy a dejar sola en los móviles. Sola, sola. Hoy no se dio cuenta, la canchereó, pero hoy tuvo que pegar un móvil con dos chicos, por eso tenía que cerrar yo", añadió, marcando nuevamente que Jujuy era poco profesional y que la había "pisado el final" del ciclo al momento de despedirse.

"Son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita”, dijo de forma despectiva sobre su compañera de trabajo y concluyó sus comentarios poco felices: "Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?”.