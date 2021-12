El ex futbolista Hugo "Turco" Maradona (52), quien falleció este martes de un infarto en la provincia italiana de Nápoles, fue despedido esta mañana en redes con muestras de intenso dolor.

Argentinos Juniors expresó su pesar. El "Turco", hermano menor de Diego Armando Maradona, había debutado en el "Bicho" en 1985, de la mano del entrenador Roberto Saporiti.



"Lamentamos informar el fallecimiento de Hugo Maradona, hermano de Diego y ex jugador de nuestra institución. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos", manifestó Argentinos Juniors en sus redes sociales.



El posteo del club de La Paternal estuvo acompañado por una foto de Hugo suspendido en el aire, en medio de un salto de celebración de un gol con la camiseta del "Bicho".

.



Hugo jugó en Argentinos Juniors entre 1985 y 1987 un total de 19 encuentros, anotó un solo tanto y formó parte del plantel que consiguió la Copa Interamericana de 1986 ante el Defence Force de Trinidad y Tobago.

#AAAJ Lamentamos informar el fallecimiento de Hugo Maradona, hermano de Diego y ex jugador de nuestra Institución. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. pic.twitter.com/wrG8yfuKtv — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) December 28, 2021

En 1987 pasó al Nápoli, club que también lo despidió en redes. La institución, a la que llegó junto a su hermano Diego pero no jugó ninún partido oficial, escribió: "El club envía sus condolencias tras el fallecimiento de Hugo Maradona".

Además, el club adjuntó un comunicado en italiano en el que resaltó: "El presidente Aurelio De Laurentiis, el vicepresidente Edoardo De Laurentiis, los directivos, el cuerpo técnico, el equipo y todo Nápoli se reúnen en torno a la familia Maradona y se unen al dolor de la muerte de Hugo".

El club envía sus condolencias tras el fallecimiento de Hugo Maradona. https://t.co/unW2qLqnx9 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 28, 2021

"El Turco" pasó después a otro club de Italia, el Ascoli, para la temporada en 1987/88. La insitución manifestó su pesar de manera cariñosa en su portal.

"Ascoli Calcio 1898 FC expresa su más sentido pésame a la familia Maradona por el prematuro fallecimiento de 'Huguito'", publicó el club en su página oficial.

"Hugo Maradona jugó en la Serie A con el Ascoli en la temporada 1987/88 y formó dupla extranjera con (el brasileño) Walter Casagrande", recordó la institución deportiva en el texto publicado en la página oficial, donde rememoró con una foto un partido en el que se enfrentaron Hugo y Diego.

.

Después de la experiencia en el fútbol italiano, el "Turco" llegó a España en 1988 para jugar en Rayo Vallecano. Ese club le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Hugo Maradona, ex-jugador del Club, fallecido a la edad de 52 años", expresó la institución deportiva, y acompañó esas líneas con una foto en blanco y negro con Hugo luciendo la camiseta de ese club español.

Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Hugo Maradona, ex-jugador del Club, fallecido a la edad de 52 años.

D.E.P. pic.twitter.com/NOMvbE5xBY — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) December 28, 2021