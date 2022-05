Luego de la pelea en vivo entre Luis Majul y Alfredo Casero, las redes sociales explotaron con lo que, seguramente, sea uno de los momentos virales del año. Cientos de miles de comentarios llegaron desde todas las redes sociales y, por si ya éramos pocos, Eduardo Feinmann se sumó a la polémica.

El conductor se expresó al respecto en su cuenta de Twitter, donde primero se refirió a su ex compañero en LN+. "Mi solidaridad también Luis Majul (@majulluis). Horrible momento", redactó, a lo que un seguidor le respondió lo siguiente: "Tu solidaridad Eduardo, habla de vos avalando las burlas hacia Alfredo que lo estaba desnudando. Ser buen compañero no es solidarizarse siempre, podés repudiar el golpe al escritorio y las burlas que lo originaron eso es ser buen compañero. Fijate".

Sin esquivar la bala, el conductor agregó que "burlarse también es violencia. Y lo que dijo Casero representa a millones".

El descargo de Alfredo Casero en Twitter

Luego del encontronazo que tuvo con Majul el pasado viernes 6 de mayo, el actor esperó hasta el domingo para hacer comentarios al respecto. Por supuesto, lo hizo también desde la red social del pajarito.

“Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la conchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que al hijo de Morales le dieron 26 palos para plantar faso, y vos coméntame al moderado", comenzó.

A su vez, reafirmó sus críticas para con el periodismo y demás analistas que integran los paneles televisivos.

.

"Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son. Pirotecnia. Contra un fierro", añadió y cerró hablándole directamente a Majul: "Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté. Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que hacés... Violencia".

La pelea en vivo entre Alfredo Casero y Luis Majul

Recordemos que el pasado viernes, el actor se sentó en la mesa de Majul junto a su panel, pero su conversación terminó de una forma un tanto abrupta.

Luego de un ida y vuelta un poco incómodo, Casero golpeó con fuerza la mesa y comenzó con un descargo contra el rol de la prensa en general.

"Ustedes son una maga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, comenzó en un tono agresivo.