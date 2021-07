Hace algunas semanas, Marcelo Tinelli expresó en una historia de Instagram su deseo por tener al Oso Arturo, uno de los personajes más emblemáticos de VideoMatch, de nuevo en el piso de ShowMatch.

Sin embargo, Javier Adarvez, el hombre que está detrás del disfraz, se encuentra muy cómodo e instalado desde el 2004 en Miami, Estados Unidos, y, si bien ya no está en la televisión, sigue vinculado al rubro de las comunicaciones ya que trabaja en una empresa que realiza servicios por streaming y desempeña funciones relacionadas con publicidad, promociones y marketing.

Marcelo Tinelli y el Oso Arturo.

“Me fui de Argentina en diciembre de 2004. Pero veníamos hablando con mi mujer muchos años antes y lo veníamos postergando por mí. Y realmente me di cuenta que no iba a poder progresar más, como que había un techo. Así que vendimos lo poco que teníamos y nos vinimos para Miami con mi hijo, que en ese momento tenía tres años y medio”, dijo Adarvez en una entrevista concedida a La Nación.

El regreso frustrado del Oso Arturo a ShowMatch junto a Marcelo Tinelli se dio en 2014. Su vuelta generó una gran nostalgia y alegría en gran parte del público. Sin embargo, la alegría duró poco. En medio de una batalla legal entre Ideas del Sur y Telefé por los derechos del personaje, el actor decidió volver a Estados Unidos.

¿Por qué el "Oso Arturo" se alejó de la televisión, a pesar del éxito con Marcelo Tinelli en VideoMatch?

Al ser consultado sobre el motivo que lo hizo emigrar a Miami y dejar la televisión y la fama, explicó que tomó la decisión por su familia. “Entendía que dentro de un muñeco no podía hacer más. No creía que estuviera reconocido como tal, no hablaba, el muñeco no tenía gestos. Transmitía todo con movimientos y transpiraba como loco con tantas horas adentro del muñeco. Como no veía que podía crecer económicamente, decidí jugármela”, apuntó el hombre, casado con su mujer Verónica con la que tiene dos hijos: Fabrizio (20), futuro estudiante de abogacía, y Renata (15), bailarina en el Miami City Ballet.

Sin embargo, deja en claro que fue una etapa muy importante en su vida y que la aprecia mucho: “Extraño mucho aparecer en televisión, pero realmente extraño el viejo VideoMatch, los compañeros y los amigos, el grupo en sí y la complicidad con Marcelo. ¡Fue una época hermosa!”.

El vínculo de Javier Adarvez con Marcelo Tinelli

Y contó: “El vínculo con Marcelo es muy bueno. Siempre hay un mensaje o un saludo. Y cuando viene a Miami o yo voy para Argentina, normalmente nos vemos. Hace poco nos juntamos acá en Miami y hablamos de todo: familia, trabajo… Fueron muchos años”.

Javier cree que volvería a ponerse el traje del muñeco, pero con una condición indeclinable. “Lo volvería a interpretar 100%, pero con las circunstancias en las que Marcelo no me meta 10 muñecos para pelear porque ya no me dan los pulmones como a los 20 años”, asegura, entre risas.

Javier Adarvez, el hombre que le dio vida al Oso Arturo, con Marcelo Tinelli.

Y confirma que lo que más extraña de aparecer en la televisión bajo la piel del Oso Arturo es el amor del público. “Básicamente el cariño de la gente, verlos reír. Que un nene se me acerque para darme un abrazo… Ese cariño no tiene precio y me llenaba el alma”.

Por último, Adarvez contó que todavía tiene el traje del Oso Arturo: “Está acá conmigo. Y no está de acuerdo con nada de lo que dije”.