"Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. ‘¿Cómo estás, gordo? ¿Cómo estás, cabezón?’", contó Hugo Maradona, fallecido este martes a los 52 años, al refirse a su hermano Diego, quien perdió la vida el 25 de noviembre de 2020.

El ex futbolista de 52 años relató el suceso onírico cuatro meses después de la muerte del astro mundial, en diálogo desde Nápoles con la radio argentina Villa Trinidad.

De inmediato, el ex jugador de Argentinos Juniors y de la Selección argentina Sub 20 reveló que en un momento se le confundieron los sueños y la realidad.

"Hay noches que me despierto y me encuentro con que Diego me está hablando y yo le digo como le decía siempre: ‘¡Dejame de romper las pelotas!’. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida”, dijo al destacar el impacto emocional que le había provocado la muerte de su hermano.

Hugo, luego, supuso cómo pudo haber sido la llegada del crack mundial al cielo y el reencuentro de éste con sus fallecidos padres, conocidos como Don Diego y Doña Tota.

“Me imagino a Diego llegando al cielo y a mi viejo esperándolo con un asado, y a mi vieja preparando la mesa. Él siempre nombraba a la 'Tota', a mi papá no, porque siempre lo acompañó a todos lados. Mi mamá lo miraba y Diego ya sabía qué era lo que tenía que hacer”, manifestó.

El hermano menor del crack mundial, ante la consulta sobre cuál habría sido la reacción de Diego al reencontrarse con sus padres, agregó. “Le hubiese dicho a 'Don Diego': '¡Dale papá, apurá el asado'”.

Por último, relató cómo vivió el deceso de Diego, a quien no pudo despedir físicamente.

“Para ustedes se fue el futbolista, a mí se me fue un hermano, pero es duro para los dos. Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros, como futbolista. No me sorprendió la despedida que tuvo Diego, el problema fue esta pandemia que tenemos. Si hubiese ocurrido en otra época, todavía el cuerpo de mi hermano estaría dando vuelta por toda Argentina y por todo el mundo”, finalizó.