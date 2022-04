A lo largo de su extensa carrera como artista, Guillermo Francella realizó diversos viajes en los que conoció a importantes personalidades de todos los ámbitos, entre ellas a Fidel Castro. El líder cubano se reunió con el actor en el 2003, mientras el segundo filmaba una película. En ese encuentro, el revolucionario dijo una frase que el actor no podría olvidarse jamás.

Así lo reveló en una entrevista con Miguel Granados, en la que revivió un desopilante abanico de anécdotas que coleccionó durante su carrera. Sin embargo, la que más lo marcó fue la que vivió aquella vez con el jefe de estado.

“¿Quién te movió el piso conocer?”, pregunto el humorista, luego de que Francella recordara momentos junto a Diego Maradona. “Fue muy fuerte cuando vi a Fidel Castro. En 2003 fui a Cuba porque Poné a Francella, el ciclo de humor que hice en 2001-2002 funcionó muchísimo en toda América Latina y especialmente en La Habana”, comenzó.

Guillermo Francella reveló cómo fue su encuentro con Fidel Castro en una entrevista con Miguel Granados.

“Me acuerdo que antes de viajar todos me decían: ‘Mirá que no vas a poder caminar eh’ y yo tenía que ir al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Fui con Adrián Suar y Luis Scalella. Y dicho y hecho, cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado”, recordó.

Además, añadió que se hospedaba en el Hotel Nacional, considerado como el más lujoso de la capital cubana. A su vez, cuando llegó al aeropuerto fue sorprendido por una numerosa comitiva que fue especialmente para recibirlo. “Fue muy, muy, muy fuerte”, describió.

Al momento de su encuentro, Fidel Castro llevaba más de 40 años en el poder.

Acto seguido, era el momento de conocer a Fidel Castro. “Fui de sábado a sábado y siempre me decían: ‘El Comandante te quiere ver’ pero nunca me venían a buscar’”, reveló, para luego confesar que Castro veía su programa. “A la mañana se despertaba con los VHS para ver Poné a Francella y se divertía mucho”, comentó.

“Fue inolvidable. Me vinieron a buscar porque era el último día, ya tenía la valija medio hecha y estaba en la pileta del hotel. Veo que entra un tipo de fajina y digo: ‘¿Qué pasó?’. Se acercan a mí y me dicen: ‘Señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘Miren que el avión sale...’. ‘Tranquilo, no sale’, me dijeron”, recordó Francella con su humor característico.

Según reveló el actor, Fidel Castro veía "Poné a Francella" casi todas las mañanas.

Una vez reunidos, Castro le soltó una frase que el actor recuerda hasta el día de hoy. “Lo vi y fue muy fuerte. Me dijo la mejor frase que escuché por años y me emocionó mucho: ‘¿Tú eres consciente de lo que es hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo’. Fue una cosa inolvidable. Estuve como una hora y pico con él”, reveló.

Además, señaló que se dio un divertido ida y vuelta en cuanto lo que iban a tomar. Cuando fue consultado por esto, Francella respondió lo siguiente: “No sé, una gaseosa”. “¿Sos abstemio?”, replicó el cubano. “No, Comandante, pero son las seis”, le devolvió Guillermo. Finalmente, el jefe de estado propuso brindar con un mojito. “Me trajo un farol con un ron... Tres me tomé, así estaba, con los dientes para afuera”, rememoró ante las risas de Granados.

Al finalizar la charla, llegó la hora de los regalos. El ex Casados con Hijos se fue de Cuba con una caja de habanos Cohiba Lanceros, considerados los mejores del mundo. A esto hay que sumarle un ron al que definió como “extraordinario, riquísmo”. “Fue una charla a solas en la que me preguntó muchas cosas y por mi familia. No se habló nada de política, poco y nada”, finalizó.