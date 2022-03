A mediados de febrero, el neuquino Jeremías Madrazo apareció en un móvil de C5N sobre la estafa piramidal de Generación Zoe. Bajo el nombre falso de "Gastón", ocupó dos minutos de aire con una historia improvisada en el momento, en la que aseguró haber perdido 3 millones de pesos en la estafa a la que entró bajo recomendación de su autor favorito. No hace falta decir que las redes sociales lo amaron, y se volvió viral inmediatamente.

El autor Hernán Casciari, a quien Madrazo difamó en su entrevista, se enteró de su falsa acusación cuando su mamá lo llamó llorando. "Yo entré por recomendación del gordo Casciari que también arma ponzis de libros" fue la frase de Madrazo que llevó al nombre de Casciari a las tendencias de Twitter. Pero en lugar de iniciar una denuncia, el autor argentino decidió ofrecer al joven un trabajo.

Hace unas semanas un pibe le mintió durante 2 minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en ORSAI. Conózcanlo: https://t.co/8V6XNPDNUM pic.twitter.com/BpdknJlq6b — Hernán Casciari (@casciari) March 16, 2022

"Hace unas semanas un pibe le mintió durante 2 minutos a un periodista de C5N y, entre otras cosas, me difamó en cámara. Mi vieja me llamó llorando. Yo no conocía al chico, pero cuando vi el video lo amé. Y por supuesto lo contratamos en ORSAI", escribió Casciari este miércoles en su cuenta de Twitter. "La forma en que el chico encadena una mentira tras otra, gradualmente, intercalando ideas absurdas y a la vez creíbles, me dieron muchas ganas de conocerlo y de invitarlo a jugar a casa", explicó el autor argentino.

Lo cierto es que la aparición de Casciari en el discurso de Madrazo no fue del todo improvisada, ya que Madrazo lleva años siguiendo el trabajo del autor y le tiene gran admiración: "En la adolescencia yo predicaba a Casciari, salí de la iglesia y me puse a predicar a Casciari. Mis amigos lo pueden contar, yo regalaba sus libros", confesó a LM Neuquén. Y gracias a su increíble mentira en cámara, consiguió hablar cara a cara con su ídolo.

"Yo le había llevado un CV, un reel con mis cosas y me dijo 'no, no, yo confío en alguien que pueda decir tantas boludeces en dos minutos' y directamente se puso a mostrarme la casa en construcción de Orsai, donde va a estar la librería y va a ser un centro cultural", contó el joven de 26 años, a quien le faltan pocas materias para terminar la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.

Madrazo ya comenzó a publicar para la revista de su ídolo, y no podría estar más conforme: "Me vino al pelo porque el Gordo paga bien y me dijo 'acá nadie te va a decir lo que tenés que hacer, vos llegás al horario que quieras, hacé las cosas de la forma que quieras y quedate tranquilo con vos mismo'", relató para LM Neuquén.

Además de disfrutar de la posibilidad de trabajar con su autor favorito y los demás artistas involucrados en el proyecto cultural de Orsai, Madrazo también sueña con regresar a Neuquén. El joven visita a su familia en su Plottier natal siempre que puede, y sueña con "poder volver a Neuquén y generar un proyecto político que incluya la cultura".

"Me encantaría que haya un barrio de artistas, que se pongan a dar clases, lo digo soñando para adelante: me gustaría sobre todo para emprender un proyecto cultural a largo plazo porque la vida de los jóvenes es cerveza o música electrónica, no hay apoyo a los teatros, mi sueño es que regalen guitarras, que hagan batallas de rap", confesó a LM Neuquén.