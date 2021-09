Algunos años atrás, el sexo del bebé no se sabía hasta el momento del parto, sin embargo, los avances médicos permiten que gracias a una ecografía lo sepamos con bastante exactitud en el segundo trimestre.

A partir de la semana 20ª de embarazo los genitales del feto están totalmente formados Depende del método que se usa se puede saber antes o después, de manera que podemos averiguarlo de muchos modos.

Lo cierto, es que al cumplir 8 semanas, se puede saber realizar un examen de sangre a la madre. A las 10 semanas se puede realizar la prueba con una muestra de pis, aunque también hay algunas pruebas que son invasivas y tienen riesgo para el bebé, cuando se realizan son por temas diferentes al sexo del feto.

En tanto, a partir de las 13 semanas ya se podría apreciar mediante la ecografía si el bebé se deja ver bien.

Embarazo: ¿Qué se puede ver en la ecografía?

Si es un niño se pueden apreciar las bolsas escrotales (donde se ubican los testículos) y el pene. El sexo femenino se determina por la ausencia de órganos masculinos

Mediante la ecografía es la manera más segura de averiguar qué sexo tendrá, ya que no es invasiva y se realiza con mucha asiduidad, por lo que los médicos están muy acostumbrados a realizarla. Si se da bien, a las 11 semanas podría verse, aunque cabe decir que no es confiable del todo dado que no se aprecia bien en todo momento. No cuesta dinero si tiene seguro médico, ya que entra dentro del mismo.

¿Se puede predecir el sexo del bebé?

En un porcentaje de casos el sexo no se puede ver con claridad por diversos motivos:

Otras pruebas para determinar el sexo

La ecografía suele ser muy fiable ya que solo tiene un margen de error del 5 por ciento, y casi siempre debido a que el feto no se deja ver bien.

Lo cierto, es que la amniocentesis lo determina con toda seguridad, pero es una prueba invasiva que solo está indicada cuando existe riesgo de que el bebé tenga alteraciones cromosómicas. Al realizar un estudio completo de sus cromosomas para detectar posibles anomalías, se descubren los que determinan el sexo del bebé, pero la prueba nunca se realiza con este único objetivo, ni mucho menos para satisfacer la curiosidad de los padres.

La prueba de sangre que se le puede realizar a la madre a las 8 semanas, en la que se buscan cromosomas masculinos en la sangre de esta, y si no hay será porque espera una niña.

Existen pruebas de orina, que pueden comprarse en las farmacias y se realizan en casa. Sin embargo, su porcentaje de acierto no es 100% confiable y pueden fallar si estás tomando alguna hormona o son mellizos o más bebés.