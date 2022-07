Emilia Mernes desembarcará por primera vez en el escenario del Movistar Arena, donde presentará el 24 de septiembre las canciones de "Tú crees en mí"?, su primer álbum de estudio.



Su llegada al microestadio porteño, la cantante urbana marcará el cierre de una gira por Europa y otras visitas promocionales a Estados Unidos y México, como ante sala de un nuevo tour que emprenderá en el 2023.



Tras una primera preventa lanzada este mediodía para clientes de Lemon Cash, mañana comenzará la venta general a partir de las 12 desde el sitio oficial del Movistar Arena.



Con sus colaboraciones más populares, hasta su más reciente repertorio, Emilia viene dándose a conocer en todo el mundo con canciones que acumulan hasta hoy millones de reproducciones en las plataformas digitales, con éxitos como "Intoxicao" con Nicki Nicole, "Como si no importara" y "Esto recién empieza" con Duki y "Rápido lento" con Rusherking.

Además, en marzo de este año, la ex cantante de Rombai se presentó en el festival Lollapalooza Argentina ante más de 200.000 personas, y meses después fue nominada como "Artista Femenina del Año - Urbana" en los célebres Premios Lo Nuestro 2022.Cabe recordar que su canción con Duki "Como si no me Importara" está nominada en los Premios Gardel 2022 en las categorías "Mejor canción de música urbana" y "Mejor colaboración de música urbana".