La pandemia del Covid sin lugar a dudas afectó tanto emocional como económicamente a muchas personas y a pesar que se alivianaron las restricciones, aún no pudieron a tener cierta estabilidad, ni siquiera con esta "nueva normalidad".

Carlos Colombo es un vecino de La Plata que se vio afectado por la situación del país y comenzó a hacer diferentes changas. Lo que nunca se imaginó este vecino de 55 años es que nada menos que María Eugenia "La China" Suárez y Juan Giorgetti de Los Totora se iban a involucrar y le iban a dar una mano.

Todo comenzó en enero pasado, cuando Carlos decidió comenzar a pegar papelitos por Parque Castelli con una consigna más que contundente: "Corto pasto, limpio canaletas, pinto, etc. Me pagan lo que puedan. Cualquier ayuda me sirve".

Una vecina lo vio, compartió la publicación en Twitter y la China Suárez lo retuiteó para casi sus 4 millones de seguidores.

Zona de Parque Castelli. La Plata. Recién hablé con el señor y es súper amable. Lo único, que no tiene máquina grande para cortar pasto, pero sí para trabajos normales. Y hace de todo. pic.twitter.com/wSl24l9BXu — мαяα �� (@NegraPorDentro) June 10, 2021

"Recién hablé con el señor y es súper amable. Lo único que no tiene máquina grande para cortar pasto, pero sí para trabajos normales. Y hace de todo", publicó Mara en el tuit original la vecina que compartió la imagen.

Este mensaje llegó a Juani Giorgetti, uno de los fundadores de la banda platense, quien llamó a Carlos para contarle que juntaron el dinero para comprarle una cortadora de pasto en agosto.

"No imaginamos que iba a pasar esto. Yo puse una necesidad y que lo hayan visto... por lo menos lo valoraron, lo leyeron y eso se agradece mucho", le dijo Carlos al medio La Nación.

"Yo hago changuitas, no pongo precio o valor porque todo el mundo está pasando una situación difícil", añadió y explicó que en este último año debió trabajar a cambio de comida.

La familia de Carlos

Carlos vive junto a su esposa Gladys Villafañe, de 55 años, y su hijo Valentín, de 16, que nació con síndrome de Down.

"Tengo un nene con síndrome de Down, operado del corazón, que usa plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cobra una pensión de 1200 pesos por discapacidad, este año tuvimos que sacarle a la maestra de apoyo y a la fonoaudióloga", denunció.

Gladys es repostera y sus clientes la contactan tanto a través de Facebook como de Instagram e inclusive daba clases de repostería, pero la artrosis se la hizo difícil.

Una de las tortas hechas por Gladys.

"Salvados del alquiler" por una casa que le dejó la mamá de Carlos, su día de mayor tristeza fue cuando Valentín le pidió para comer y ellos no tenían nada para darle.

"No entendíamos cómo había llegado Juani a nuestras vidas. Mirá cómo algo tan chiquitito se volvió tan grande", manifestó sorprendido y pidió: "Agradecele a la China Suárez y a todos los que lo viralizaron".

Hace un tiempo, su hijo Valentín estuvo ayudando en Ensenada a una familia a la que se le quemó la casa. Carlos y Gladys integran un grupo de trabajadores de la UOCRA que da ayuda social.