La historia pertenece a Elías Kier Joffe, quien podría catalogarse como un abogado "exitoso" que vive en Nordelta y tiene un currículum y experiencia envidiable. Pese a sus muchos títulos y logros relacionados al mundo de las leyes, Elías se zambulló a un mundo que para él era totalmente desconocido, pero el cual deseaba con todas sus fuerzas. Hoy, más allá de que lo niegue, se convirtió en un referente del fenómeno con ELO Podcast en Argentina.

"Soy abogado especialista en derecho internacional y Real State. También llevé a cabo estudios de religión en Israel, Estados Unidos y Argentina que me dejaron a un paso de convertirse en Rabino. Pero le dediqué mi vida al mundo de las leyes. Me va bien en lo que hago, de hecho, he ganado distintos reconocimientos a nivel internacional; llevo una vida color champán", así se definió el abogado podcaster en su página web oficial, luego dar un drástico giro de timón para aportarle "un poco de sazón" a su vida.

Sin embargo, en los últimos días se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, a partir de la viralización de fragmentos "picantes" y al borde de la censura con hombres y mujeres, que generaron una fuerte repercusión y algunas críticas. Elías practica su nueva pasión hace dos años. Su ciclo se llama Elo Podcast y se basa en una rutina de entrevistas a personajes del espectáculo y el deporte nacional. “Al principio pensaba: ‘no me conoce nadie, no soy famoso, no va a querer venir nadie’. Empecé a mandar mensajes a gente y al principio no me contestaba nadie, así que empecé a contactar con 'youtubers' que conocía de acompañar a mi hijo a los eventos", contó el abogado al medio Primicias Ya en relación con la mano que le dio Nordeltus, su hijo youtuber.

En uno de los últimos podcast que publicó Elo, la conversación con la cantante Estefanía Holman su puso "picante" y la artista confesó que le había cobrado mil dólares a dos futbolsitas colombianos de River Plate y de Boca Juniors para tener sexo. “Estuve con un jugador de River colombiano hace poco que tiene novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció. Me dijo ´te doy mil dólares y vos no decís nada´. Por eso no voy a decir el nombre y lo voy a respetar. Seguimos hablando y tenemos la re buena onda", arrancó Estefania Holman. Luego, agregó: "Primero, empezamos a chichonear, a hablar y después dijo que me quería conocer, que me iba a mandar un chofer y dar mil dólares y dije ´ay, buenísimo´. Me metí en un baúl para entrar al country, fue genial y él se quedó feliz. Fui a la casa de él pero no estaba la novia, estaba en Colombia en ese momento”, fue el relato que la cantante brindó en el podcast del abogado Elías.

Elías Kier Joffe, conductor de "Elo Podast".

Elo Podcast es papá de Nordeltus, un popular youtuber argentino

"Elo Podcast" cuenta que un día tuvo que "inventar una buena excusa para para conversar con personas que inspiran" y así salir de su monótona rutina. Ahora, tras dos años de publicar contenidos de entretenimiento, ya lleva más de 130 invitados y supera los dos millones de reproducciones en YouTube. “Tengo experiencia en el rubro, mi hijo Nordeltus, es YouTuber. Y me apasiona ese mundo”, confesó.

El abogado influencer, quien se viste todo de negro como “un superhéroe” para encarnar su papel de entrevistador, sostuvo que en antes de comenzar con los podcasts les había dicho a los amigos youtubers de su hijo que deberían subir este tipo de contenido “radial” a las redes sociales. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que estaba "proyectando" lo que en realidad él quería hacer.

Elo contó que es de religión judía, es descendiente de polacos, rusos y ucranianos, y es un ferviente seguidor de lo vegano. A su familia la definió como algo "chapada a la antigua” y destacó que todos son profesionales contables y letrados, por lo que él no tenía escapatoria. Sus padres le inculcaron que tenía que ser abogado, contador o médico. "No tuve los huevos para rebelarme”, dijo el creador de podcasts sobre aquella infancia, distinta a su colorido presente.

"Mi vieja tiene 70 años ya. Una vez me llamó y me dijo: “¿Che, Elo estás trabajando de abogado? Le preocupaba que no gane plata para mantener a mis tres hijos... Yo utilizo todo mi tiempo libre en mí. En lugar de mirar maratones en Netflix, HBO, Amazon Prime, yo elijo ser el productor y protagonista de mi propio contenido. Elijo grabar la propia serie de mi vida”, afirmó.

En ese sentido, Elo remarcó que antes de hacer podcasts se “sentía como una ratita”, inmerso en una rutina basada en ir de la casa a la oficina, de la oficina a Tribunales y luego todos los días a entrenar para el Triatlón. “Por ahí tal vez canalizaba toda mi frustración de no ser del todo feliz ejerciendo la abogacía. Aunque no parezca, no soy social, no tengo amigos y soy muy solitario, pero creo que conocer a una persona exitosa, campeón del mundo como Sergio Maravilla Martínez o medallistas olímpicos o gente consagrada en su área, te “abre la cabeza” "Cada invitado me abre una puerta mental y esa puerta mental me abre nuevos 'universos'”, destacó "Elo".

"La vida de abogado es aburrida, yo no puedo ser ‘seriote’, a mí me gusta ser más Elo que Elías. A mí me gustan los superhéroes. Viste Superman, que trabaja como periodista. Bueno, ahí no sabés bien quién se disfraza de quién. Si el periodista o el superhéroe. Acá tampoco, me gusta jugar con eso”, comentó.

“Yo quiero que los protagonistas se sientan bien. Entendé que cuando empecé los llamaba para hacerle una nota alguien que no es conocido, que no trabaja en los medios tradicionales, o en los más vanguardistas como Vorterix, que no es periodista, ni un locutor como Pergolini, Andy Kusnetzoff o Fantino. Y sin embargo, logré que todos estos grosos quisieran participar de mi Podcast. De un día para el otro, lo tenés a Gino Bogani en tu casa, el modisto de excelencia, tomando un café en tu sillón. Y al otro lo tenés al Pepo, un cantante de cumbia, que te dice, vos sos re concheto, pero me caes re bien. Y a la otra semana me toca ir al Cenard a entrevistar a Silvio Velo, que es padre de siete hijos y era vendedor ambulante, pero que se puso la 10 y la cinta de capitán de la selección de fútbol para ciegos... Y luego Daniel Orsanic, Georgina Bardach, Federico Molinari, Sebastián Crismanich, todos grosos que se abrieron a contar sus historias. Es muy fuerte todo para mí, porque de todos ellos aprendo una cosa, hay que hacer lo que te hace feliz", reflexionó.

El objetivo de "Elo Podcast" es en el futuro es poder dedicarse enteramente a su pasión y su vida como 'influencer' y dejar a un lado el mundo de las leyes: “Yo quiero hacer en algún momento lo que nunca vi hacer a un superhéroe, ser las 24 horas Elo, que soy yo, el verdadero, esa es mi esencia", aseveró.