Los habitantes del municipio de Hurlingham están completamente consternados por un hecho totalmente aberrante. Recientemente, se dio a conocer en las redes sociales un video subido de tono que realizó una pareja en el cementerio de la localidad bonaerense. El bochornoso hecho se volvió un escándalo no solo por el hecho de que tuvieron relaciones dentro del predio público, sino que profanaron y se acostaron sobre las tumbas. Tras la polémica, distintas personas iniciaron un proceso judicial contra los jóvenes actores.

El corto pornográfico, titulado "Fue a visitar a su mejor amiga al cementerio y el cuidador se la co...", fue publicado durante 2021 en una conocida página de video para adultos y luego fue distribuido por otros medios por la usuaria llamada "LaMorochiit" o Niquui Salazar, quien es actriz erótica y vende contenido en Only Fans y otras plataformas para adultos.

La denuncia de una familia

Si bien las denuncias son recientes, el escándalo por el video es de larga data. Este inusual suceso fue difundido por Cristian Aljanati, un vecino de la localidad que es padre de un chico fallecido que está sepultado en ese lugar. El hombre explicó en la justicia y en su perfil de redes sociales que la tumba de su hijo fue profanada y responsabilizó a quienes protagonizaron la filmación.

Ante el revuelo de los hechos, el hombre estuvo en contacto con un medio de Morón y comentó “El año pasado profanaron y robaron cosas. Quizás esta gente se haya llevado cosas. Entonces hice la denuncia en la UFI Nº2 de Morón presentando las pruebas. Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio”. Además, señaló "Creo que hubo complicidad. Por eso la responsabilidad también es del municipio. Que los cambien, que los echen, que cuiden un poco mejor".

.

En cuanto aumentaron las críticas, las imágenes fueron dadas de baja en las distintas plataformas pornográficas dentro de los límites de Argentina, es decir, que en otros países pueden seguir accediendo al polémico corto. De acuerdo a lo que trascendió, el video es de alto contenido sexual y se puede ver a la perfección que el actor que toma el rol de sereno, llega a tocar las lápidas de las personas que descansan en el lugar. También ambos terminan teniendo relaciones sobre las tumbas.

Para continuar con las críticas a las autoridades y los protagonistas del film, se puso en el ojo de la tormenta, el mal estado y abandono en el que se encuentra el sitio. Asimismo, los vecinos marcaron los hechos de inseguridad y vandalismo no solo con los muertos, sino también con los visitantes.

Hay mucha preocupación por parte de los habitantes del partido porque sienten una falta de respeto ante su dolor y los muertos que ya hacen allí. Aljanati aseguró "Pedí explicaciones en la Municipalidad, porque el video se filmó de día. Tiene que haber complicidad del cuidador o encargado del cementerio. Básicamente, me descartaron. Dijeron que iban a hacer una reunión y a comunicarme qué era lo que había pasado".

La explicación que dio el municipio de Hurlingham

Desde la municipal comunicaron que "E l video se subió hace siete meses, y nosotros acabábamos de llegar" y especularon que existe la posibilidad de que el video porno se haya realizado "durante la pandemia" y por eso ningún personal de la intendencia los detecto dentro del predio.

El corto pornográfico no se puede ver en Argentina debido a la denuncia.

Diego Aljanati, fue asesinado por un patrullero a la salida de un boliche de Parque Leloir en 2015, desde ese momento sus restos descansan en el cementerio de Hurlingham. Toda la familia del joven se encargan de mantener con vida su recuerdo no solo en la vida diaria, sino también en su tumba, por este motivo el enojo fue mayor.

El padre del chico concluyó “Me da bronca que el Estado no pueda cumplir con su función, no pudieron cuidar a mi nene de 13 años en vida y tampoco es capaz de cumplir su función de cuidarlo ahora muerto y dejarlo descansar en paz”. El hombre no fue el único en manifestar su descontento, de hecho, los vecinos piden explicaciones y sanciones a quien corresponda.