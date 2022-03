En las redes sociales, los usuarios suelen compartir distintas situaciones que le ocurrieron. Algunas de esas malas experiencias suelen viralizarse. En ese sentido, una joven reveló que mientras viajaba en avión, un anciano sentado a su lado comenzó a mirar pornografía. Esto la incomodó mucho y por eso decidió compartir su experiencia en TikTok.

La protagonista de esta historia es Melanie Schofield. Esta joven de 19 años les contó a sus seguidores en TikTok que había tomado en un vuelo. De repente, vio que un hombre junto a ella comenzó a recostarse y empezó a invadir su lado del asiento.

“Inmediatamente ocupó el mayor espacio posible, parecía que estaba tratando de tocarme y hacerme sentir incómoda. Usó ambos reposabrazos para que yo no tuviera uno y me obligó a arrinconarme contra el costado del avión”, destacó la tiktoker.

Ella se molestó por la actitud del hombre, pero luego quedó totalmento sorprendida al ver lo que el sujeto escribió en su celular. Según Melanie, el pasajero puso en el buscador "Sexo en aviones", y comenzó a mirar contenido para adulto de personas teniendo relaciones en las aeronaves.

La tiktoker indicó que en cuanto pudo les avisó a las azafatas. Sin embargo, ellas al escuchar lo que les contó no sabían que hacer. Según explicó, esa situación les llamó mucho la atención y le dijeron "era la primera vez que pasaba", algo similar. Finalmente decidieron que Melanie sea trasladada al sector de primera clase después de lo sucedido. Algo que ella festejó y se hizo viral en las redes.

“Durante todo el vuelo estuve molesta y asustada. Pero estoy agradecida de que las azafatas me ayudaran y de que pudiera salir de una situación insegura e incomoda”, expresó en una nota con medios locales y luego agregó. “No creo que el asqueroso haya sido eliminado del vuelo. No estoy seguro de que haya recibido ningún tipo de castigo”.

.

El clip se viralizó rapidamente en TikTok y en otras redes sociales. Entre los comentarios muchos usuarios le brindaron su apoyo a Schofield diciéndole que´"lamentaban mucho" lo que le ocurrió y "que esa era una situación traumática”, por la que nadie debería. Además, muchas usuarias compartieron distintas situaciones en donde le sucedieron experiencias similares en la vía pública.

En tanto, también se generó una discusión entre los internautas dado que algunos de ellos trataron de excusar al hombre considerando que no la ´acasó", ni se propasó con ella en ningún momento, sólo había ocupado el apoyabrazo. Asimismo, indicaron que todo se hubiese evitado si ella no veía el teléfono del sujeto.

Schofield lamentó que muchos la culpen por haber pasado por esa situación: “Muchos hombres me culpaban y me decían que era demasiado sensible y que no debería haberme asustado. Dijeron que no debí haber mirado su teléfono, básicamente culpándome por la agresión sexual que experimenté”, sentenció.