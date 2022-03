Faltan pocos episodios para la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, y las tensiones suben con cada desafío. Esta semana, sin embargo, los competidores pudieron dejar de lado el clima competitivo y disfrutar de una noche de bodas. Entre los concursantes del certamen de cocina más famoso del país, nadie la pasó mejor que Tomás Fonzi y Denise Dumas.

En el episodio de este miércoles, los concursantes fueron emparejados en duplas y encargados la confección de una torta de tres pisos, con cada pareja encargándose de un nivel. Como las tortas debían tener todas la misma cubierta para unificar el postre visualmente, Fonzi y Dumas decidieron incorporar diferentes licores a su bizcochuelo para distinguirlo de los demás.

.

La pareja inició los 70 minutos del desafío agarrando casi todos los licores que se encontraban en el mercado del piso. Mientras comenzaban a idear su receta, se los puede escuchar bromeando con la idea de probar cada uno para saber cuál incluir en el almíbar que aportaría humedad y un sello distintivo.

Si bien la sugerencia se hizo en un tono humorístico, para cuando Martitegui se acercó a su estación, varias de las botellas estaban abiertas y los cocineros lo recibieron con una compotera llena de champán y hielos. A pesar del ánimo de festejo que rodeó el episodio especial, el chef recibió la invitación con enojo: "Están muy mal ustedes, me entregan todos los alcoholes ahora mismo", sentenció.

Luego de un tira y afloja con el jurado, Fonzi logró convencer a Martitegui que solo realizaban un poco de "cocina show", y consiguió que el chef les permitiera seguir con su receta. Mientras su torta no fue la favorita de los jueces al momento de la devolución, y ambos se comieron un serio reto por parte de los expertos, los cocineros no dieron señales de arrepentimiento: "No nos fue bien, pero la pasamos bomba cañón, nadie nos quita lo bailado", afirmó Dumas detrás de cámaras.

Estallaron los memes después de la "torta borracha" de Fonzi y Dumas

Mientras los jueces del certamen de cocina no le vieron gracia a la cocina distraída de Fonzi y Dumas, el momento no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde los internautas reaccionaron con memes al desopilante momento televisivo. Las capturas de "Los Simpson" no se hicieron esperar, como también los gifs y fotos virales con las que los usuarios referenciaron el momento viral:

