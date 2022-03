Tras la confirmación de la inclusión del Censo Nacional este año (que debió hacerse en el 2020, pero se pospuso por la pandemia), el calendario nacional de feriados quedó cerrado. Además, desde el Gobierno detallaron cuáles serían inamovibles, cuáles se convertirían en puentes y cuáles se trasladarían al viernes más cercano.

El feriado más próximo es el del 24 de marzo y cae en día jueves. Lamentablemente, está dentro del grupo de los que no se mueven, por lo que no quedaría un fin de semana largo. Por otra parte, aunque cabría la posibilidad de que se declarase asueto el viernes 25, según confirmaron desde el Estado, esto no tendrá lugar este año, por lo que tampoco habrá un feriado puente.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo un día feriado?

En esta ocasión, como se trata de un feriado nacional y teniendo en cuenta la Ley de Contrato de Trabajo, el próximo jueves 24 de marzo, regirán las mismas normas legales que sobre el descanso dominical.

.

Esto implica que en el caso de que te convoquen a trabajar en jornadas como estas, el empleador debe abonarte la remuneración normal de cualquier día laborable, más una cantidad igual, por lo que, finalmente, cobrarías el doble de un día usual.

¿Por qué es feriado el próximo 24 de marzo?

En el año 2002, la Ley de la Nación N.º 25.633 estableció la incorporación de este día dentro del calendario de feriados. "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976", reza el artículo 1° de esa norma.

En este día se conmemora a los desaparecidos durante la dictadura militar.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

En lo que resta de este 2022, todavía quedan tres fines de semana largos, de cuatro días cada uno. Ellos son:

Del viernes 17 al lunes 20 de junio: El 17 es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y se instauró a partir del 2016 para recordar las hazañas de Martín Miguel de Güemes. Como el lunes siguiente cae 20 y corresponde al Día de la Bandera, termina conformándose un fin de semana largo.

Martín Miguel de Güemes murió el 18 de junio de 1821 (Imagen ilustrativa).

Del viernes 7 al lunes 10 de octubre: en conmemoración al Día del Respeto a la Diversidad Cultural (ex Día de la Raza).

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre: El jueves es el Día de la Inmaculada Concepción de María (Día de la Virgen).