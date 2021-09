Se llama Daniela Aita, la conocen como Dakyta, pero muchos argentinos la recuerdan como la querible Trinidad o "Paisa" de " Casi Ángeles". Hace más de tres años que dejó la Argentina para probar suerte en Estados Unidos y muy pronto comenzará a grabar una nueva película.

Estudió locución y actuación y en el 2008 saltó a la popularidad en la tira de Cris Morena y luego se lució en ficciones como "Enséñame a Vivir", "Sueña Conmigo", "La Dueña" y "Sos mi hombre". También estuvo en la locución de "Ojos que no ven", el ciclo de Andera Politti por "El Trece".

Dakyta se mudó a Los Ángeles

Cuando estaba a punto de cumplir los 30 años tomó la decisión de pelear por su sueño de ser una estrella en Hollywood y está en el camino para ello. “Faltaban días para cumplir 29 y me agarró la crisis de los 30. Toda la vida quise hacer esto. En la Argentina había hecho mucho y estaba viviendo el futuro que me había imaginado desde chica. Quería ir por más. Necesitaba hacer crecer mi carrera profesional y dejé todo para estar allá. Le dije al universo que me diera señales de dónde tenía que ir y fueron muy claras”, contó a TN.

Dakyta entrevistó a los Backstreet Boys para Billboard.

Apenas desarmó las valijas consiguió como trabajo el entrevistar para Billboard a sus máximos ídolos de la infancia: los Backstreet Boys y lo tomó como una señal de que estaba haciendo lo correcto.

La nueva vida de Dakyta

Desde que llegó a la otra punta del continente no ha dejado de buscar oportunidades e ir a castings. Trabajó para los estudios Warner Bross en donde interpretó a distintos personajes, aunque también tuvo un "laburo" curioso. “Cuando llegué hacía trabajos de actuación, pero para vivir tenía que trabajar de ‘audiencia’. Iba a los programas de TV más grosos y sólo tenía que estar sentada aplaudiendo y reaccionando. Fue alucinante”, recordó.

Ahora se está preparando para el papel de Rachel en la película "Tshuva" [The Answer]. Las filmaciones propiamente dichas comenzarán en noviembre en Los Ángeles, aunque ya han difundido algunas tomas de los primeros cortes que se grabaron en plena pandemia.

“Te tenés que testear dos días antes de ir a grabar, pero te lo pagan. También hay un espacio especial donde una persona se encarga de que se cumpla el distanciamiento social, de lo contrario te pega el grito. También te toma la temperatura y te dan una máscara”, detalló.

