Juan Segundo Stegman más conocido como Juanse, hace 18 años era uno de los cronistas más prestigiosos del noticiero de Canal 13, "Telenoche", era considerado como uno de los hombres más lindos del país y además, traía en su espalda una larga carrera como modelo no solo en Argentina sino también en el extranjero. A pesar de todo el éxito y fama que tenía, durante un viaje a la provincia de Salta, sintió que Dios le estaba pidiendo un cambio y su vida dio un vuelco radical que nadie esperaba.

Nació en Buenos Aires en una familia clase media, que siempre lo apoyo en todas sus decisiones y lo acompaño en sus sueños. Tiene tres hermanos y una de ellas es la ex actriz Millie Stegman. Comenzó su carrera como modelo en su juventud y poco a poco fue ganando espacio en la industria de la moda local y luego tuvo la posibilidad de trabajar en Europa y otros países del mundo. Considerado como un galán de la época, fue la cara de muchas marcas reconocidas y fue representado por Pancho Dotto.

Juanse se desarrolló como modelo por más de 10 años.

No cabe duda que los finales de los 80 y principios de los 90 fueron una gran etapa para la televisión nacional. Uno de los ciclos con más rating era el reconocido magazine "360 todo para ver". Allí se destacaron Julián Weich, Marley, Catalina Dlugi y surgieron nuevas figuras como Juanse, que si bien ya se había consagrado como modelo, el programa le dio mucha popularidad. Aquí se desarrolló como movilero, recorrió varias localidades de país y más de cincuenta países. Allí encontró una nueva pasión, el periodismo.

Durante el tiempo que trabajo en dicho proyecto, conoció a la periodista María Belén Aramburu. Con ella comenzó una relación de noviazgo que tiempo después concluyó en un casamiento para 1993. Al poco tiempo, formaron la familia y fueron padres de un nene. Dos años después, llego un nuevo bebe. Tras 11 años juntos, en 2003, se dio el fin de esta historia de amor.

Unos años después, tuvo uno de los proyectos periodísticos más de su vida. En ese momento, participó del exitoso noticiero de Canal 13, Telenoche. Para este programa, realizaba informes especiales e investigaciones de distintos temas. Mientras que trabajaba en este ciclo, se fue a Salta a grabar una sección que se llamaba "Los gigantes" y conoció el mítico santuario de la Virgen del Cerro, que se encuentra en la cima de una de las montañas de la capital. Según relato el ex modelo, en el momento que entro a la pequeña capilla sintió una gran tristeza y lloró solo durante dos horas.

Tras ese episodio, se dio cuenta de que había algo en su vida que tenía que cambiar, por eso cuando volvió a Buenos Aires, renuncio a sus trabajos en los medios de comunicación y decidió empezar de cero. En una entrevista hace un tiempo con La Nación, el hombre confesó que Dios lo necesitaba a tiempo completo y vive de su providencia. Como consecuencia de esto y luego de un gran discernimiento, opto por consagrarse, es decir, entrego su vida al padre y a la virgen para la ayuda de los necesitados y la dedicación a las oraciones, las ceremonias y bendiciones. Además, vive en una comunidad de unos doscientos colaboradores de la obra.

Juanse Stegman se dedidica full time a la religion.

Actualmente, coordina la agrupación solidaria "La casa azul de María", la cual fundó y se ubica en el Hospital Rivadavia. Stegman aseguro que vive feliz y todo su tiempo lo dedica a este grupo de ayuda. Además, confirmó "Desde que conocí a Jesús y a María, me fue bien. Y me fue bien porque me dejé conducir por ellos".

Por otro lado, el ex modelo explica que no se arrepiente de su carrera en los medios y todo lo que esto le permitió hacer, sin embargo, asevero que no volvería a la televisión al menos que sea para hablar de la Virgen o de testimonios de vida me encantaría. A pesar de todo, considera que sigue siendo un comunicador y cree que hay que contar más las bendiciones que da Dios, ya que hay un gran desconocimiento de él.