A pocos días del aniversario de muerte de Diego Armando Maradona, su círculo íntimo vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras las desgarradoras declaraciones de Mavys Álvarez, ex pareja del mítico 10 que el jugador trajo al país desde Cuba. Mientras el entorno del difunto jugador continúa luchando en la causa por su muerte, Gianinna Maradona recurrió a las redes sociales para publicar una desgarradora carta abierta sobre "el infierno" que vive desde la muerte de su padre.

En una larga carta acompañada de una postal familiar junto a su padre, la hija menor del Diez y Claudia Villafañe prometió honrar su apellido en "un mundo repleto de hipócritas": "Desespero, la vulnerabilidad se apodera de mi, sentirme rota, estoy de atar, las fuerzas que TENGO que tener me dejan sin poder respirar. Necesito que se haga justicia por tu partida repentina. No pueden seguir como si nada. Es todo demasiado", comenzó su declaración.

La hija de Maradona tampoco dudó en apuntar contra los "enemigos" de su padre, confesando lo difícil que es la vida sin él: "Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble. Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales".

"En un mundo repleto de hipócritas, los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de put... No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la llevé pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mí", prometió Gianinna, terminando su carta con un contundente párrafo:

"Más quieren verme caer más me voy a levantar, en definitiva caerse es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por seguir sosteniendo desde allá", sentenció.

Mavys Álvarez: "Diego Maradona me violó"

Esta semana, y por primera vez desde que visitó el país al lado del 10, Mavys Álvarez regresó a la Argentina para realizar una denuncia de trata de personas contra el circulo íntimo de Maradona. Este jueves, se sometió a una cámara Gesell frente a una psicóloga y sus abogados, por la causa en la que se investiga a Guillermo Coppola, amigo y entonces representante del Diez; Omar Suárez, antiguo dueño del boliche Cocodrilo; Gabriel Buono, exasistente; Carlos Ferro Viera y Mariano Israelit.

Mavys Álvarez tuvo una relación con Diego Maradona (Archivo).

En un crudo relato de sus días junto al jugador argentino, Álvarez aseguró que Maradona fue el responsable de su consumo de drogas y que "era una persona violenta y celosa". Además de relatar varias instancias de violencia de género, afirmó que Maradona la asaltó durante la relación que mantuvieron cuando todavía era menor de edad: "Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", aseguró.