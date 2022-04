Guido Süller supo ser una figura mediática durante los años 90. Sin embargo, su vida profesional está lejos de quedar supeditada a la televisión. El hermano de Silvia también es arquitecto y comisario de abordo.

Pero no solo esto, Guido, tras su paso por "El gran premio de la cocina", decidió volcarse de lleno a un emprendimiento gastronómico que ya dio de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales y los adeptos a los programas de chimentos.

Guido Süller tuvo un paso por el reality, "El gran premio de la cocina".

¿En qué consiste su nuevo proyecto? Un restaurante dentro de su casa: el cupo para comer es limitado porque nada más están habilitadas 14 personas. Estas se dividen en tres mesas, dos de cuatro comensales que se ubicarán en la cocina y otra para seis. El también arquitecto será el chef y el anfitrión.

En ese sentido, Guido le expresó a Crónica que en los próximos días comienza con "Demasiado" y que la "modalidad de pago" es "a la romana" —él compra y después se divide—. Asimismo, el precio se encarece por la participación de una artista internacional —Nat Mandú—, junto con sus mùsicos.

"Demasiado", el nuevo emprendimiento de Guido Süller

"Una experiencia Süller", así lo definió el otrora mediático, quien también garantiza "nunca haber escuchado" de una cena-show de estas características. "Con respecto a los precios, yo pensaba cobrar 5 mil pesos, la cena más la experiencia de venir a mi casa", confió Guido a cronica.com.ar.

Por otra parte, recordó: "Me llamaron varios famosos, por ejemplo, Marina Calabró, diciendo que era muy poco. Entonces hice una encuesta en mi Instagram (@guido_suller) de cuánto debería cobrar y saqué un promedio, entre los 5 y los 10 mil pesos, y lo dejé en 6".

"Por supuesto que voy a perdida con eso, porque tuve que comprar una heladera gigante, manteles, cubierto, vasos, etc.", manifestó, al mismo tiempo que deslizó que "no lo hace tanto por la plata", sino para "sentirse acompañado por mucha gente que lo quiere".

¿Qué dice de la gente que lo trata de "chorro"?

En ese sentido, Süller también se refirió a quienes lo tildaron de "chorro" por los costos relativos a su evento. "Por supuesto, siempre van a haber opiniones y bueno, son bienvenidas y las escucho".

"Es una experiencia Süller".

Asimismo, valoró: "Hay algunos que me dicen que les parece caro, pero son más los que me dicen que les parece poco. Es un precio que, si me seguís de hace varios años, querés charlar conmigo, conocer mi casa y comer en mis platos, yo creo que es una experiencia distinta".