Un insólito caso ocurrió en la ciudad de Mar del Plata cuando una clínica en la que una mujer estaba internada, avisó por error a su familia que había fallecido. Fue en el velatorio, cuando al abrir el cajón el hijo se dio cuenta que el cadáver que despedían no era el de su madre, sino el de otra persona. Al respecto Miriam Salinas, nuera de la mujer que dieron por muerta, habló con Crónica HD, y denunció el hecho del que fueron protagonistas "para que nadie más vuelva a pasar por una cosa así".

Según relató todo empezó el viernes pasado cuando su suegra se descompensó y la llevaron a la clínica Mar del Plata donde se atienden pacientes exclusivamente de PAMI. Durante el tiempo que estaba internada en ningún momento pudieron verla, aunque la mujer había entrado por un ACV, y no estaba contagiada de coronavirus.

Sin embargo, el detonante de la situación ocurrió cuando desde la clínica se comunicaron con la familia para avisar que la mujer había muerto. Y no solo eso, sino que además les entregaron un certificado de defunción, por lo que la famila contrató una cochería y organizó el velatorio. "Cuando llegamos y le voy a poner las flores al cajón, ahi nos damos cuenta que no era mi suegra, te imaginas la situación espantosa", contó Salinas. "Fue una película de terror, ya no es tragicómico", agregó.

Inmediatamente se comunicaron con la clínica Mar del Plata a donde tuvieron que presentarse personalmente. Ante lo sucedido Miriam relató que la secuencia fue "de terror": tuvo que ir a la morgue de la clínica para "ver si era alguno de todos los cadáveres que estaban ahi". Allí no estaba.

El paradero de su suegra era una incertidumbre, hasta que uno del personal de sanidad preguntó: "¿No será esta que está acá?". Cuando Miriam se fue a fijar, entró en una salita pequeña en la que había al menos otras seis personas más y una de ellas era su suegra, que para su sorpresa estaba viva. "Estaba sentada semidesnuda con un suero. La situación de verla viva casi me muero yo", expresó.

Ahí mismo le avisó al marido que su mamá estaba viva. A raíz de la mala atención que tuvo trasladaron a la mujer a otro hospital de PAMI donde "la están atendiendo de la mejor manera", señaló. "Aunque la recuperación es nula ya que estuvo una semana sin atención médica", agregó.

Por su parte, desde la Clínica Mar del Plata explicaron que se trató de un “error administrativo involuntario” y pidieron disculpas a la familia por la situación que tuvieron que atravesar. "Acompañamos el dolor generado por este incidente y continuamos a disposición de los familiares afectados", señalaron desde la institución en un comunicado.

Además, plantearon que dado lo acontecido, la situación los obligó "a tomar decisiones concluyentes en relación a los involucrados en el hecho". A su vez, afirmaron: "Desde ya, queremos llevar tranquilidad a la sociedad y a los familiares de nuestros pacientes".

En ese sentido, manifestaron la situación particular que atraviesa el personal de Salud como consecuencia de la pandemia de coronavirus. "Sin intención de quitarle gravedad a estos acontecimientos, el personal de sanidad está agotado, en el marco de la pandemia que aqueja desde marzo de 2020 y de la cual no estamos ajenos. Reiteramos nuestras condolencias y nuevamente nos ponemos a disposición por los inconvenientes generados", concluyeron.