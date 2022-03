En más de una sobremesa argentina, se habrá escuchado la frase “la gente no quiere trabajar”. Sin embargo, en esta insólita historia, un usuario de Twitter compartió una captura de pantalla que generó miles de comentarios en las redes sociales.

Resulta que un muchacho estaba buscando “laburo” y, casi de pasada, mientras caminaba por la calle, se encontró con un cartel que decía “busco delivery”. Por lo tanto, decidió no dar más vueltas y contactarse con este lugar, que resultó ser una conocida heladería.

.

Ya en acción, la escribió por WhatsApp al comercio. “Hola, mi nombre es Ignacio. Te hablo porque vi que necesitas delivery. ¿Me comentas que horario es por favor? Gracias”, redactó. Por supuesto, la respuesta no se hizo esperar, pero desde que llegó comenzaron los problemas.

El mencionado horario era de 11 de la mañana a 12 de la noche. Primero Ignacio pensó que había leído mal, por lo que preguntó si se trataba de un horario nocturno.

Una vez confirmado ese dato, pasó a preguntar por uno de los más importantes, si no el más importante: el sueldo. “Por el momento 1.500 pesos la jornada”, indicaron desde la heladería. “¿1.500 por 13 horas de trabajo?”, repreguntó el muchacho. “Más las propinas de los envíos”, remarcaron desde el comercio.

Esta es la conversación que se hizo viral en Twitter

Una vez hecha la cuenta, Ignacio dio por finalizada su estadía en la conversación con un sutil sticker de "Shrek", mostrando una cara que mezclaba sorpresa e indignación.

Una vez llegó la captura a Twitter, los usuarios no iban a dejarla escapar por nada del mundo. Para muestra un botón, el posteo cuenta con 60 mil “me gusta”, 5.623 retuits y otros 1.050 comentarios. Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “Me hierve la sangre”; “100 pesos por hora, ser más mierda de gente es biológicamente imposible”; “Ojo, es ‘por el momento’”; “Parece que las propinas son en dólares”; “Arrancas a laburar. Te entongas con un amigo para que haga un pedido de 10 Lucas. Te lo llevas y no apareces más”; “Capaz pagan con helado”; “Está muy bien, la gente no puede ser explotada”; “Espero que la nafta también se la paguen ellos” y “Cuando les preguntes quien paga los gastos de la moto: paga Dios”.