Tal vez el nombre Florencia Ortiz no te suene tanto, pero en cuanto ves una foto de ella la ubicás rápidamente.

Es que si bien no alcanzó una gran popularidad, ha participado en casi una treintena de ficciones muy conocidas y para distintos públicos. Desde hace más de cinco años vive en el exterior junto a su marido y su hija.

.

Debutó en TV a los 25 años en 90, 60, 90 modelos, una producción de Canal 9 en la que compartió pantalla junto a Raúl Taibo, Natalia Oreiro y Nicole Neumann, entre otros.

Aunque tuvo otras participaciones, a los dos años consiguió entrar en una novela con mucho rating, y también de la mano de la uruguaya: Muñeca Brava, en donde interpretó su primer papel de villana, cosa que haría muchas veces más con el correr de los años.

En los 2000 fue "Ximena" en "Los Buscas de Siempre", luego fue la mucama "Rubí" de Solita Silveira y Osvaldo Laport en "Amor en Custodia", volvió a hacer de mala como "Miranda" Santillán Güemes en "Se dice amor". En el 2007 incursionó en un público más infantojuvenil como Emilia Escobar en "Patito Feo", y nuevamente fue "malísima" en "Los Únicos" como "Vanina" (2011).

Florencia Ortiz y las denuncias contra Juan Darthés

Pero parece que no solo el hacer maldades le llama la atención, sino que los romances también le agradan mucho y volvió a Telefe siendo Gisela Martínez en la archipopular Dulce Amor.

Allí ocupó el lugar que dejó Calu Rivero cuando se fue producto de lo que años después denunció como abuso por parte de Juan Darthés.

Florencia Ortiz hizo de pareja de Juan Darthés en Patito Feo y luego en Dulce Amor (Telefé).

"A mí no me pasó nada, pero eso no quiere decir que a ella (Calu) sí, eso es así, lo dijo y se entiende. Cuando hay escenas así, uno hace un acuerdo con su compañero y pacta cómo va a ser. En el guion ponen 'se besan' y hay códigos de beso, no se puede meter la lengua, por ejemplo, y los besos pueden ser de determinada manera, más o menos apasionado", contó sobre el actor con el que ya le había tocado besarse en Patito.

Qué es de la vida de Florencia Ortiz

Sus últimos tres papeles en la Argentina también fueron de mala, "Nina" en "Somos Familia", "Priscila" en "Violetta" y finalmente "Alicia" en "Esperanza Mía", en donde interpretó a la esposa de Federico D´Elía.

En el 2016, tras su casamiento con Lucas Inza y la posterior luna de miel por Europa, decidió instalarse en Barcelona junto a la hija de ambos, Eva. Allí fue convocada para participar de la novela Dalia de las Hadas, que se estrenó para la televisión de Francia, Italia y España.

"Extraño a mi familia y amigos. Pero saber que es una experiencia temporaria hace que pueda disfrutar", dijo a Pronto por entonces. Pese a esto, se instalaron en un pueblo llamado Premiá de Mar, a 20 kilómetros de Barcelona, y desde entonces solo volvieron al país a pasar las fiestas en familia.