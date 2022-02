El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, brindó una entrevista en la que se refirió a los incendios en la Provincia, a pocas horas de declararla “zona de catástrofe ecológico y ambiental”.

"La situación se va poniendo cada vez más crítica, porque seguimos en seca y no llueve", señaló el Gobernador, quien también subrayó: "A pesar de todos los recursos, la ayuda que estamos recibiendo del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, tenemos 18 focos y se pone incontrolable, porque sigue la seca y sigue el fuego".

Declaramos a #Corrientes Zona de Catástrofe Ecológica y Ambiental.



En total, más de 2600 bomberos y brigadistas están combatiendo el fuego, con 10 aviones hidrantes, cinco helicópteros, camiones cisterna y 97 cuadrillas privadas. pic.twitter.com/F7SzV5TNpU — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) February 18, 2022

En ese contexto, explicó que "la única forma de detener esto es que tengamos lluvias, que podría darse el domingo”, y expresó: “Ojalá que llueva fundamentalmente en la zona norte de la provincia".

Las zonas de la provincia más gravemente afectadas son Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Paraje Galarza, Santa Rosa y Mariano I. Loza, Santa Lucía y Bella Vista: “Tenemos serios daños ecológicos, flora, fauna, producción, turismo. Lo declaramos zona de desastre, porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo y vivirlo", añadió el mandatario provincial, quien también se lamentó: "Estábamos trabajando con ONGs para lograr que los Esteros del Iberá fueran el santuario de los animales, y que Corrientes vuelva a ser Corrientes, y ver esas zonas quemadas, causa muchísimo dolor".

.

En este momento, son más de 20 los focos de incendio activos en la Provincia y cerca de 800 mil hectáreas afectadas, lo que corresponde a más del 8% de la superficie total de Corrientes. Actualmente, se encuentran trabajando en el territorio 2.600 bomberos, brigadistas, 10 aviones hidrantes, 5 helicópteros, camiones cisterna y 97 cuadrillas privadas.

En cuanto al período de seca por la que pasan los territorios afectados, manifestó: "Tenemos zonas donde hace 60 días, y más, que no llueve, con bajantes de río, desaparición de arroyos, lagunas. Incluso los Esteros del Iberá retrocedieron, es desesperante. Si no llueve, no creo que haya una solución para este tipo de casos. Al contrario, lo vamos a estar profundizando", sentenció.

Corrientes tiene más de 20 focos de incendio activos y cerca de 800 mil hectáreas afectadas (@argentinaforest).

Además, Valdés explicó que querer prevenir los incendios "es como tratar de evitar el cambio climático. Esto es producto de la mano del hombre que produce el fuego. Lo que en un momento puede ser un descuido o intencionalidad, un ‘fueguito,’ se transforma en 20 mil hectáreas quemadas".

En relación a la tarea del ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, subrayó: "No voy a entrar en polémica con el ministro Cabandié. Es el momento de ayudar y trabajar". El titular de la cartera viajó a Corrientes casi 45 días después de comenzados los incendios: “Cabandié tocó la provincia ayer y hablamos por unos minutos”, deslizó.