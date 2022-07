El mundo del espectáculo sufrió una gran pérdida el marzo pasado, con la muerte de Gerardo Rozín, y su recuerdo sigue estando intacto. Sin dudas, fueron meses difíciles para todos los seres queridos del periodista.

Su excompañera de "La peña del Morfi", Jésica Cirio, aún recuerda a Rozín con un enorme dolor. En las últimas horas, la modelo hizo pública una de las últimas charlas que tuvo con su amigo, días antes de que muera por una enfermedad terminal.

"Yo sé todo desde los primeros momentos, fue bastante duro para todos los que lo queríamos y sobre todo para él", contó Jesica, al ser consultada por la terrible enfermedad que enfrentaba el conductor.

Asimismo, confesó que el último tiempo de Gerardo fue muy duro: "A lo último fue el golpe más duro, me sentó y me dijo ‘quizás cuando vuelvas de viaje no estoy’".

Siguiendo con su relato, la conductora contó que Rozín "ya decía que no iba a estar más, que eran sus últimos meses, según lo que decían los medicos".

El dolor de Jésica Cirio por la muerte de Gerardo Rozín.

A pesar de que Cirio le pidió que crea en la fe, lo cierto es que lo único que lo salvó para poder sobrellevar su enfermedad, fue el humor. "Fue un año muy difícil para todos los que lo queríamos, pero él estaba superentero".

Luego, la modelo habló sobre cómo se siente actualmente, conduciendo el programa "La peña del Morfi", sin su gran compañero. "Me siento muy bien. Es mi sexto año conduciendo, somos una gran familia. Todos estamos supercómodos, y que Jay (Mammon) se halla incorporado, es una alegría inmensa".

Los famosos recuerdan con nostalgia a Rozín

Lo cierto es que Jésica Cirio no fue la única que recordó a Gerardo Rozín con gran emoción. En los últimos días, Christophe Krywonis estuvo presente en el programa "PH, Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff, y compartió algunos de los últimos momentos del periodista.

Al ser consultado por su amigo, el cocinero reveló cuál fue el último chiste que le hizo Rozín a su familia luego de su muerte.

Christophe Krywonis reveló el último pedido de Rozín.

"Su último chiste no sé si lo contaron. Gerardo era de Rosario Central. Hizo poner una bandera de Central sobre su ataúd y le hizo prometer a toda su familia que besen el ataúd con la bandera de Central", contó Christophe, y agregó: "Eso era Gerardo también".

Asimismo, el chef señaló que era más amigo de Rozín fuera de cámara que delante de ella, por lo que, no muchos estaban al tanto de su gran amistad.