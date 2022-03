Después de una semana del fallecimiento del periodista Gerardo Rozín, este domingo en La Peña de Morfi le hicieron un homenaje por su trayectoria. Además de ser el creador y conductor del programa.

Fue una presentación muy emotiva realizada por todo el equipo que acompaña a Jésica Cirio, mostraron un video que Gerardo quería que se conozca después de su muerte.

Hace un año el conductor venía luchando contra un tumor cerebral maligno, por lo que pensaba que no le quedaría tanto tiempo de vida por lo que hizo lo que pudo hasta sus últimos días con 51 años.

En el video que compartieron sus compañeros, habló del momento en el que se enteró de su enfermedad y cómo pudo conectar el sentimiento con una canción. “El día que recibí el peor diagnóstico de mi vida, sentí esa canción", comenzó su relato Gerardo.

Gerardo junto a la banda Dos más uno en el estudio de grabación.

Se lo puede ver al periodista en un estudio junto a la banda Dos más uno, que, según Jésica, era "una de las preferidas de el". Además, Gerardo contó cómo era su vínculo con la música cuando descubrió al cantautor Gustavo Cuchi Leguizamón, el folklorista salteño.

“La historia empieza así: me gusta el Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12 o 13 y me escapaba en Rosario a ver sus shows o los del Dúo Salteño cada vez que podía. El Teatro Laverdén, con precios muy muy populares, abría cada tanto y yo, medio una locura, iba solito. Como cuentan en Italia con los circos, pero con el Cuchi Leguizamón”, dijo Gerardo con unos auriculares y de pie frente a la cámara.

.

Para él, era como si esa canción se la hubiera grabado "para siempre". En el clip que revela su diagnóstico médico, abrió su corazón y contó su historia para el público: “pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.

Luego hizo hincapié en que no creía "en nada". De todas maneras, manifestó que después de lo que vivió no es que terminaría con un "ataque de fe y todo queda lindo". Pero lo que sí recalcó es que "para alguien que no cree, algo así es como una aparición". Luego, expresó que sintió que la canción "era muy buena para ese tipo de dolor”.

La canción " era muy buena para ese tipo de dolor”.

La canción se llama 'Me voy quedando', una canción de, quien más que, Chuchi Leguizamón. “La hicimos con los chicos de un modo muy emocionados, que casi no pudimos llevar al aire porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero no quería hacer una noticia de eso. Ese nudo en la garganta salió al aire, y no me volví a cruzar con la canción en todos estos meses, que fueron bastante buenos”, declaró.

Los artistas y compañeros que recordaron a Rozín en una emotiva emisión de "La peña de Morfi"

Telefe transmitió el homenaje al periodista desde las 11 de este domingo en el que pasaron más de 50 artistas como Patricia Sosa, Los Ratones Paranoicos, Luciano Pereyra, Valeria Lynch, El Paz Martínez, Elena Roger, David Lebón y El Chaqueño Palavecino.

Muchos de los que pasaron por el programa contaron sus experiencias con Gerardo y mencionaron que era un hombre muy generoso, sensible y destacaron su capacidad como productor y siempre "hacerlos sentir en casa" a todos los invitados.

“Fue el mejor anfitrión de la televisión argentina”, expresó Soledad, quien desde Rosario compartió la conducción junto a Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi, quienes fueron compañeras de Gerardo en sus exitosos ciclos televisivos.