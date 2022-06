La actriz y cantante, Eugenia "China" Suárez, apareció nuevamente en escena tras responder a las críticas sobre su carrera como solista. Esta vez fue L-Gante quien, luego de una chicana hacia la ex Casi Ángeles, recibió un contundente mensaje que llamó la atención en redes sociales.

Elián Valenzuela, cantante de cumbia 420, regresaba de sus vacaciones familiares en Europa junto a su novia Tamara Báez y su hija Jamaica cuando, ante una consulta de un periodista, opinó sobre la carrera musical de la actriz. "La China Suárez se está lanzando como solista, ¿hay chances de una colaboración?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo. Lo que llamó la atención fue la reacción de L-Gante. Luego de un gesto de asombro, contestó sarcásticamente: "¡Uh! ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?".

No obstante, su respuesta no pasó desapercibida y rápidamente Eugenia Suárez utilizó su cuenta de Twitter para dejarle un filoso mensaje al cantante de 22 años: “Querido ‘lgante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba”.

La reacción de la actriz no tardó en llegar. "Creo que hablaste al pedo", le advirtió la China Suárez en Twitter, y agregó, junto a un GIF de un niño tirando un beso: "Igual re bailo tus temas. Saludos cordiales".

Contundente respuesta de la China Suárez a L-Gante

La China es cantante desde muy chica. En su exitosa participación en Casi Ángeles, telenovela dirigida por Cris Morena, integró la banda del programa televisivo Teen Angels junto Lali Esposito, Peter Lanzani, Nico Riera y Gastón Dalmau.

Además, a fines de abril estrenó la canción El juego del amor, su primera colaboración como solista, junto al cantante cordobés Santiago Celli.

L-Gante sobre la relación de la China Suárez y Rusherking:

Para sumarle más tensión al cruce entre ambos artistas, el músico también opinó sobre el noviazgo recientemente oficializado entre Eugenia Suárez y Rusherking. "¡Qué locura! Lo re engancharon. Hay que hacerla bien, pero portarse mal", respondió L-Gante sobre el video que mostró, por primera vez, a la pareja a los besos en la fiesta luego de los Martín Fierro 2022.

Actualmente, tanto el joven cantante como la actriz blanquearon su relación. "Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así", confesó Thomas Tobar, el ex de María Becerra, durante su participación en PH: Podemos Hablar. En tanto, la China compartió en sus redes sociales su primera foto como pareja consolidada.

Además, ante los incontables comentarios que hicieron eco en Twitter y en los medios, ya sea por la diferencia de 8 años de edad o por sus ex relaciones, la pareja no dudó en reafirmar su felicidad: "Les van a romper las pelotas igual. Feliz domingo", escribió la actriz.

Por su parte, Rusherking enfatizó en sus cuentas personales: "Quién se cree la gente para opinar quién puede estar con quién, sean felices y déjense de romper los huevos".