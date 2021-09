L-Gante, así apodado, saltó a la fama en el 2020 tras lanzar "L-Gante Rkt" en colaboración con Papu DJ, que cuenta con más de 200 millones de reproducciones a través de YouTube. El tema llegó a los primeros puestos del Argentina Hot 100 de Billboard, y así se posicionó en la industria siendo hoy uno de los artistas más escuchados de la Argentina. Hoy sus fanáticos lo siguen a sol y a sombra, y su última reunión con un personaje emblemático del mundo del fútbol hizo estallar las redes.

Se trata nada mas y nada menos que Rafa Di Zeo, jefe de la barrabrava de Boca Juniors. "Nos reunimos para conocernos con este viejo turro", escribió en su perfil de Instagram junto a una foto en la que se lo puede ver con una remera que hace referencia a La 12. Luego remató con la frase que hizo delirar a los fanáticos: "La próxima vamos por el asado".

Rafael Di Zeo maneja a la hinchada desde afuera de la cancha, ya que en abril de 2019 la Dirección Nacional de Seguridad de Espectáculos Deportivos renovó el derecho de admisión que se vencía y le dictó una nueva prohibición de cuatro años de asistencia a los estadios. El encuentro sorprendió a todos ya que es sabido que Di Zeo tiene una excelente relación con le trapero Zamaray, principal rival de L-Gante.

.

"Aguante Boca, corta la bocha. ¿Hasta la muerte, Rafa? Hasta la muerte", escribió Zaramay al momento de lanzar el videoclip de la canción 'No me ronquen', donde Mauro Martin (cabecilla de la 12) fue partícipe a principios del 2020.

Recordemos que L-Gante ahora formará parte de la cuarta entrega de la serie "El Marginal", donde prestará su voz a la cortina musical. La serie contará con el regreso de Juan Minujín, quien le dio vida al personaje Miguel "Pastor" Palacios en la temporada uno. El escenario donde se desarrollará la última entrega será una nueva cárcel, para esto se construyó una nueva prisión que simule una real. Antes habían utilizado la ex cárcel de Caseros.

"No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir", dice la letra de la clásica apertura interpretada por Sara Hebe que ya quedó atrás. El público espera la nueva cortina en manos de L-Gante, que pisa cada vez más fuerte en la industria.