Tras haberle profesado su amor de forma pública en canales televisivos y en sus propias redes sociales, el guapo guardaespaldas de Wanda Nara, Agustín Longueira, confirmó este martes que dejó de trabajar para la empresaria.

En diálogo con Rodrigo Lussich para el programa televisivo Intrusos (América TV), el ex granadero afirmó que “se había terminado todo” antes de que el esposo de la empresaria y jugador del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, arribara a Buenos Aires desde París.

“No lo vi”, apuntó el guardaespaldas oriundo de San Pedro sobre su vínculo con Icardi, a quien aparentemente nunca conoció en persona. Asimismo, Longueira sostuvo que desconocía si los piropos que le propinó a la mujer de Icardi estuvieron relacionados con el motivo por el cual no le renovaron el contrato.

“Ya se terminó el contrato, no es que me despidieron. Pero antes de que viniera Icardi, se terminó todo. No llegué a cruzarme con él”, argumentó.

Y es que desde hace pocas semanas, cuando su rostro y su nombre se hicieron famosos por acompañar a la hermana de Zaira Nara en la inauguración de su nuevo local de cosméticos en el shopping del Abasto, la cuenta de Instagram del joven estallaron de preguntas sobre la diva y su vínculo detrás de las cámaras.

“¿Te gusta Wanda?”, le preguntó una usaría en la caja de preguntas vía historias de Instagram, a lo que Agustín respondió sin pudor y con una foto suya al descubierto: “La amoo” (Sic). Además, durante la entrevista televisiva, ratificó su amor por la famosa al confesar haberse “enamorado” de ella.

Contento por la experiencia junto a la exesposa de Maxi López, inició un derrotero de elogios: “Divina”, “Perfecta”, “Me trató de 10”, “Espectacular”, fueron algunos de los cumplidos que brotaron de su boca. Y añadió: “Ella es bonita, ¿quién no se enamoraría de Wanda? Es una mujer bonita, linda”, expresó. Por otra parte, contó que en el tiempo que compartió con Wanda, no la escuchó hablar de Eugenia "China" Suárez.

Wanda Nara y su ex guardaespaldas en Buenos Aires.

Por último, el galán y guardaespaldas de 31 años reveló que se encuentra soltero, y señaló que desde que saltó a la fama gracias a Wanda, lo llamaron varios canales de noticias y empresas de ropa interior para modelar sus conjuntos.

Agustín Longueira nació en San Pedro, Buenos Aires, y trabaja para una empresa privada de seguridad que cada vez que viene una celebridad del exterior lo convoca para la tarea de cuidarle las espaldas. Fue custodio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante uno de sus mandatos presidenciales. “Estuvo buena esa experiencia, pero tenés que estar atento el triple. La gente se acerca mucho y no sabés si la van a agredir o no”, afirmó.