"¿Quién no jugó al ring raje alguna vez?" En algún momento de nuestra infancia fuimos protagonistas o bien cómplices de esta broma de chicos, que consiste en tocar el timbre de una casa aleatoria y correr a toda velocidad antes de que el dueño salga de la vivienda a preguntar quién toca su puerta. En sintonía con el tema, en una publicación viral en Twitter, una usuaria comentó un hecho aberrante que ocurrió luego de que su hijo realizara este juego infantil, que terminó en una denuncia penal.

La usuaria Fiamma (@Fiiaammaa) fue quien publicó este tuit viral (que rápidamente alcanzó los 66 mil "me gusta" y casi 4 mil retuits) en el que contó: "¿¿¿Quién no jugó rin raje alguna vez??? Me ahorcaron a mi hijo de 12 años a plena luz del día después de correrlo hasta el anfiteatro, le dejaron los 4 dedos marcados en el cuello y apenas puede tragar. ¡¡¡¡Por tocar una puerta y salir corriendo!!!! ¿¿¿Pero qué mierd... les pasa???".

Quien no jugó rin raje alguna vez???

Me ahorcaron a mi hijo de 12 años a plena luz del día después de correrlo hasta el anfiteatro, le dejaron los 4 dedos marcados en el cuello y apenas puede tragar. Por tocar una puerta y salir corriendo!!!! Pero que mierda les pasa??? — Fiamma (@Fiiaammaa) September 2, 2021

Ante la protesta virtual que hizo la mujer en Twitter, otra usuaria le manifestó que no lo podía creer y le preguntó a Fiamma si "mínimamente había hecho la denuncia". "Porque es un juego que no causa daño y si llegase a ser repetitivo (o no) y ese juego les cansa se busca a los padres y se informa. ¡¡Dios mío, a quien se le ocurre semejante barbaridad!!? A un hdp", espetó la usuaria Cristel Martin.

Por su parte, la responsable del tuit original le contestó: "Claramente, sí. Hice la denuncia correspondiente, lleve a mi hijo al hospital a constatar las lesiones por qué coincido totalmente con lo que decís, en todo caso le pedís el nombre de los padres, me llaman y me ocupo de tomar cartas en el asunto. Un DESQUICIADO HDRMP", manifestó.

.

Asimismo, Cristel continuó con la conversación en el hilo viral y le dijo a Fiamma que no imaginaba la rabia que tenía por lo sucedido y celebró el accionar que tuvo, por mantener el "autocontrol y no ir a reventarle la cabeza" al hombre que intentó ahorcar a su hijo.

"Me fui a la casa obviamente, le pregunté si nunca había jugado rin raje y ¿Quién se creía para tocarme el pibe? ¿Qué cuántos años tenía él? Porque mi hijo tiene 12. Y dije no, sabes que voy a denunciarte. Quien dice en la casa no haga lo mismo con otros menores", explicó.

.

La denunciante aclaró que la casa en donde lo ahorcaron a su hijo es el hogar de un compañero de colegio y argumentó que el chico hizo el rin raje con la intención de que su amigo salga a la vereda. Sin embargo, cuando los amigos ven que el chiquito no sale, ellos escapan a las corridas.

Los demás usuarios de Twitter, en su mayoría, reprocharon la actitud y el accionar del hombre que ahorcó al niño, con el argumento de que no se justifica la agresión, a pesar de la molestia que le pudo haber causado el chiquito. En todo caso, sostuvieron que el hombre debería haberle dicho a la madre y que ella le “ponga los límites” a su hijo.