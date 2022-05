La Gioconda, la obra de arte más popular del mundo, se pintó en 1517 y permanece exhibida en el Museo del Louvre para que millones de turistas puedan apreciarla año tras año. Sin embargo, en las últimas horas se vivió un auténtico escándalo en torno a la pintura. Resulta que un hombre disfrazado de abuela le pegó un “tortazo” a esta misteriosa mujer y el video se volvió viral.

El hecho fue definido como “vandalismo” y ocurrió en medio de una exhibición, luego de que un muchacho, disfrazado de una inocente abuela en silla de ruedas, saltará y atacará a La Mona-Lisa con un pedazo de torta.

Por supuesto que la creación de Leonardo Da Vinci se encuentra protegida por un vidrio blindado y antibalístico, por lo que la crema no llegó al papel y se quedó en este cristal.

La Gioconda, o al menos su réplica, fue atacada con un pedazo de torta en París.

Mientras los guardias de seguridad retiraban a este hombre, alcanzó a justificarse. "Piensen en la Tierra, hay gente que está destruyendo la Tierra. Todos los artistas piensen en la Tierra. Por eso hice eso”, aseguró.

Si bien los presentes no llegaron a grabar el momento exacto en el que atacaron la pintura, si llegaron imágenes de los estragos que causó la crema en el vidrio protector. Sin perder tiempo, el equipo de limpieza dejó todo impecable lo más pronto posible.

Las redes sociales no dejaron pasar lo sucedido y se llenaron de comentarios. “Vaya semanita París”; “¿Machismo?”; “No hagan fotos que se me jode el cuadro con el flash por favor”; “No hay dudas, la culpa es de Mbappé”; “Se podría decir que a los franceses les pintaron la cara”; “Y claro, si tenía hambre pobrecita”; “Iba a hacer una broma sobre el Renacimiento y las tartas, pero no me sale ninguno”; “Le agregó un poco de azúcar” y “conociendo como va esto, auguro que estaba todo más preparado que el guantazo de Will Smith en los Oscars”, fueron algunos de los más resonantes.

¿Quién es la mujer de La Gioconda?

Según compartió CNN, “se cree que la modelo de la pintura es Lisa Gherardini, la esposa del comerciante florentino Francesco del Giocondo, pero los expertos no están seguros. Representó una innovación en el arte: la pintura es el primer retrato italiano conocido que se enfoca tan de cerca en el modelo en un retrato de medio cuerpo, según el Louvre , donde se instaló por primera vez en 1804”.

