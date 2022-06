MEDIDA EJEMPLAR 22-06-2022 01:39 Le prohibieron ir a la cancha a un padre por no pagar la cuota alimentaria de su hijo

El sujeto no podrá asistir a ningún partido ni ser socio de su equipo hasta cancele la deuda con su ex pareja, en favor de su hijo. Además, la Justicia de Córdoba decidió que no podrá abandonar la provincia hasta que se ponga al día con la cuota alimenticia..