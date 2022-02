En las redes sociales se viralizan cientos de contenidos a diario. Es habitual que los usuarios compartan situaciones de sus vidas cotidianas, capturas de pantalla de conversaciones en aplicaciones como WhatsApp e Instagram o también dejan su opinión sobre las tendencias del día, como así también algunas reseñas sobre lugares para ir a visitar o comer.

Una de las aplicaciones en la que los usuarios pueden dejar una reseña sobre un lugar para visitar o ir a comer es Google Maps. Lo primero que muchos hacen es buscar la manera de llegar a su destino y aprovechan para leer los comentarios sobre las experiencias que tuvieron otras persona antes que ellos.

En Google Maps los usuarios tienen la opción de calificar con estrellas (de 1 a 5) los lugares que visitan, como así también la opción de adjuntar una reseña (a veces extensa) y fotos sobre sus experiencias.

Fue así como la usuaria Renata Anelli compartió una extensa reseña sobre un famoso local de comida japonesa ubicado sobre la calle Ángel Justiniano Carranza al 1500, en el barrio porteño de Palermo.

"No pienso ni gastarme en opinar sobre los sabores de la comida, ya que no logré probarlo", empieza el extenso texto de Renata. "Hice un pedido de 2 ramen, uno de miso y uno de shoyu. Los 'dumplings', que de dumplings no tienen nada, estaban congelados por dentro. La masa una goma eva. El ramen incomible, los hongos re hidratados, lo único que tenía de sabor era la sal", aseguró la mujer.

Los dumplings son una masa rellena muy popular en los países asiáticos. (Foto: Renata Anelli).

Sin embargo, eso apenas fue el inicio de su crítica porque luego se refirió al estado de la carne de su ramen: "Lo grave fue cuando nos dimos cuenta, gracias al sabor despreciable de la carne, que estaba podrída. No tengo palabras para describirlo. Llamé al local y me comentaron que la comida 'no es echa del día' sino 'descongelada en el día'".

La usuaria compartió imágenes de la carne que venía en un ramen, el clásico plato japonés de fideos con sopa. (Foto: Renata Anelli):

"Su solución fue una comida gratis. Por si hacia falta aclarar, no, no me devolvieron el dinero. Ahora rezo por no tener salmonela", concluyó la usuaria con su reseña que tiene más de 20 likes por parte de otros internautas.

Pese a las malas referencias de la usuaria, otros dejaron sus buenas reseñas sobre el local de comida japonesa de Palermo que es muy popular en la zona por su decoración y packaging con temática de manga y animé que cautiva a los comensales fanáticos de la industria cultural nipona.

"Queríamos probar la mayor cantidad de cosas posibles y gracias al menú de almuerzo lo pudimos hacer a un precio súper razonable. Comimos baos de cordero y cerdo, ramen miso y de postre dumplings de chocolate y taiyaki relleno de dulce de leche. Todo excelente, gran sabor y cada ingrediente se destacaba. La atención fue muy buena y rápida, y los platos también llegaron minutos apenas pedimos", destaca la reseña de hace un mes de un usuario.