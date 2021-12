El mundo de la música está repleto de personas que tuvieron un paso previo por la actuación. Sin ir más lejos, podemos nombrar artistas de la talla de Lali Esposito, Tini Stoessel e incluso Jimena Barón. A esta nutrida nómina, habrá que sumarle a Mariano Martínez, quien se estrenó cantando en las redes sociales en lo que solo fue un adelanto.

Así es, el reconocido actor argentino saltó a la vereda musical realizando un dueto con Rodrigo Tapari, popular cantante de cumbia. Sin embargo, la canción que entonaron juntos está lejos del mundo de la bailante y se fueron más para una balada azucarada: “El amor de mi vida” de Ricky Martin.

“Yo no sé cómo empezó / solo sé que sucedió / fue tal vez sin darme cuenta... que eres el amor de mi vida / me lo dice mi corazón que no te olvida”, comenzó la dupla, hasta que Tapari frenó todo y miró a cámara: “¡Pará, pará, pará!... ¿quieren más? Se viene muy pronto, ¡esperalo!”, expresaron ambos en un video que se posteó en Instagram y el cual cerraron con un “¡MUY PRONTO!”.

Mariano Martínez y Rodrigo Tapari cantaron a duo una canción de Ricky Martin.

El ex Los Únicos y Valientes, ya había dado algunos pasitos en la música, cuando comenzó a grabar algunos videos musicales este 2021, como su versión de “Crimen” de Gustavo Cerati.

En cuanto a algunos comentarios negativos que recibió, Martínez replicó que “sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”.

En adición, sumó que “genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Su interés por la canción resulta no ser nuevo, ya que cuando tuvo que ponerse en la piel del Rey Sol Marquesi (Son Amores), ya había anticipado su interés por este rubro. “Obviamente que tengo que mejorar un montón, el camino se hace al andar, no sé donde deparará, sí que mi pasión y mi vocación es actuar, eso lo tengo clarísimo. Se vienen las pelis...”, señaló en aquella oportunidad.

Volviendo al “deovi”, buena parte de los usuarios lo motivó a que siga adelante con lo que disfruta: “¡felicitaciones Marian! Me encanta q hagas todo lo q t gusta y disfrutes la vida. Exitos siempre. Besos”, redactó una usuaria, mientras que destacó su actitud de “animarse a más siempre”.

