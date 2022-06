Una vez más la la mamá de Santiago "Chano" Charpentier, Marina, visitó el programa "Seres Libres", por Crónica HD, donde fue entrevistada por el conductor Gastón Pauls, y contó el estado de salud actual en el que se encuentra su hijo. "Mi hijo está internado, es lo mejor que le puede pasar a una persona que está como él. En mi caso mi hijo tenía que estar internado porque él sólo no podía parar de consumir, no podía con su vida", aseguró.

En esa línea, contó que ella está muy triste por el presente del músico: "Estoy rota" afirmó, aún así expresó que es "fuerte" y que tiene certeza total sobre la recuperación de "Chano": "No tengo dudas de que mi hijo va a poder salir del infierno, pero tampoco voy a negar que vengo de pasar meses díficil. Hace veinte días que no lo veo".

Además, habló de la cantidad de madres y padres de chicos que sufren la drogadicción que se comunicaron con ella a partir de sus aparciciones públicas, y celebró la posibilidad de poder visibilizar esta problemática.

"Tantas mamas a partir de lo que le pasó a mi hijo y de que vine a este programa, se me empezaron a acercar y a mandar mensajes por las redes, he escuchado más de diez mil testimonios de personas: familias, padres, madres, de enfermos que padecen y me piden ayuda", expresó la mujer.

"Me da mucha impotencia, me debato entre quedarme en mi casa llorando y salir a hacer algo", manifestó.

En ese sentido, Marina manifestó "estar sorprendida por la cantidad" de gente que se le acercó. "Yo trato de transmitirles mi experiencia", dijo, ya que muchas veces le hacen consultas para las que ella no tiene respuestas. "Me preguntan qué hago, pero yo no tengo esas respuestas", afirmó. Y agregó: "Hay un sistema de leyes, políticos, narcotráfico que me excede".

No obstante, la mamá del músico manifestó que su situación afortunadamente originó que se empiece a hablar de la adicción de la droga y el sufrimiento que genera esta enfermedad.

"Creo que empezar a visibilizar, a hablar sin que de verguenza, eso ya es muchísimo", afirmó.

Asimismo, Marina expresó la necesidad, y lo fundamental de realizar un cambio sobre la ley que actualmente enmarca los casos de los adictos.

"La ley la escribieron desde un escritorio hace diez años, hoy no nos ayuda, hay que hacer algo con esto", sentenció.

