Mayra Arena es, para quien no la conozca, una referente social con muchísima llegada a los más jóvenes. La también estudiante de ciencias políticas apuntó contra el concepto de Salario Básico Universal. “El peronismo tiene que revalorizar el trabajo”, disparó.

Arena se convirtió en una figura relevante a partir de una charla TED en la que definió la pobreza desde una perspectiva sumamente personal. Hoy en día, volvió a meterse en la agenda pública con una particular mirada sobre temas de agenda para el Gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa.

“Hay una realidad: la brecha entre dólar oficial y el que se consigue —blue, contado con liqui o como lo quieras llamar— es un despelote bárbaro. Por eso nadie quiere exportar, nadie quiere liquidar, tenés una economía en pausa”, valoró sobre el contexto.

Mayra Arena durante su emblemática charla TED.

Durante una charla con Radio 10, Mayra Arena analizó la “distribución completamente inequitativa”. Por otra parte, deslizó: “La producción y la generación de riqueza, es decir que la Argentina crezca desde abajo, no ocurre desde hace 10 años”.

“Los chicos abandonan el colegio, las familias siguen viviendo en los asentamientos, entonces por más que tengas inyecciones y contenidos con atención de urgencia social y alimentaria, no crecen”.

La postura de Mayra Arena sobre el Salario Básico Universal

“No estoy de acuerdo con el Salario Básico Universal, no me parece que sea una medida peronista", sentenció Arena y agregó: "Me parece que si hay algo por lo que se caracterizó el peronismo es por poder sentar a la mesa, se vaya de vacaciones y se compre una casa el trabajado en tanto trabajador. Es decir, solo por ser trabajador vos eras digno de tener ese nivel de vida, esa es la idea del peronismo”.

Por otra parte, aseveró: “Esa es la idea del peronismo. ¿Sos laburante? Te merecés vivir bien, así pensamos los peronistas. La idea del Salario Básico Universal pasa por encima de la gran población argentina. Si se observan los sectores más pobres en las últimas elecciones, hemos perdido gran cantidad de votos peronistas”.

“Se han gorilizado muchos sectores humildes que históricamente fueron peronistas. Ahí perdimos una identidad y creo que más que nunca tenemos que revalorizar el trabajo. El eje del peronismo se fue corriendo, porque se priorizaron cosas que tiene que ver con una agenda que no llega a calar en la Argentina más popular, sino en los más politizados”, destacó.