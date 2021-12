Desde fines de los noventa, Natalia Denegri tuvo que lidiar con denuncias y juicios para desvincularse del polémico caso de Guillermo Cóppola, el ex representante de Diego Maradona, y así poder continuar con la construcción de su carrera profesional.

Famosa por sus participaciones en los programas de televisión del difunto periodista Mauro Viale, la conductora logró que en agosto del 2020 la Cámara Nacional en lo Civil aplicara el "derecho al olvido", la figura legal que garantiza que tanto en Google como en YouTube se retiren de los buscadores todas las referencias de su pasado mediático.

La conductora se radicó en Miami y construyó su exitosa carrera acompañada por su familia, compuesta por su marido y dos hijos.

La Justicia expuso por este fallo inédito en Argentina el perjuicio que sufría la famosa por la difusión de las imágenes o el material audiovisual de sus apariciones públicas, además de argumentar que había sido "víctima de una maniobra delictiva por la cual le implantaron pruebas falsas" y "la privaron de su libertad de manera ilícita".

No obstante, aunque su rostro es famoso en nuestro país desde hace más de 20 años por haber sido una de las mujeres que estuvieron involucradas en el famoso caso Cóppola, la vida de Natalia Denegri no podría estar más alejada de aquella situación que salpicó su carrera profesional por un largo tiempo. Segura de que su historia no había terminado allí, la presentadora televisiva continuó escalando en la escena mediática por distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Tal es así que, mucho tiempo antes de que el la Justicia fallara a su favor y obligara a Google a desindexar los resultados de búsqueda que condujeran a su pasado mediático, Denegri ya había logrado consolidar una gran reputación como periodista, escritora y productora en Estados Unidos, donde reside desde hace más de 10 años, en la ciudad de Miami.

De aquellos años turbulentos, la famosa pasó a dedicar su días a los documentales humanitarios, en los que busca retratar las realidades de diferentes comunidades de todo el mundo. Entre sus principales proyectos se encuentran el cortometraje Hope, que narra el desastre causado por el huracán María en la isla de Puerto Rico y el viaje solidario organizado por la propia productora junto a la Fundación Hassenfeld para donar elementos básicos de supervivencia y medicinas a los damnificados, e Innocents, un documental que filmó durante su viaje solidario al desierto de La Guajira, en Colombia, para sumergirse en la realidad de las comunidades Wayuú, y llevarles donaciones para la construcción de las primeras escuelas del “Proyecto Guajira”.

Este 2021, fue reconocida como una de las personalidades hispanas más influyentes de Estados Unidos en la lista “Latina Powerhouse Top 100″ de la revista Hola! USA junto a otras importantes figuras de renombre y de origen latino, como Salma Hayek, Shakira, Jennifer López o Tini Stoessel, entre otras.

Asimismo, con 22 premios Emmy que respalden su trayectoria, Natalia se convirtió hace escasos días en una de las mujeres latinoamericanas con más galardones de la Academia Nacional de la Televisión, Arte y Ciencias de Estados Unidos de la historia.

Durante la gala de los Suncoast Emmy que se celebró este sábado 11 de diciembre, la conductora argentina fue premiada con 5 estatuillas en reconocimiento por sus documentales humanitarios sobre las distintas realidades que se viven en Venezuela. A través de una ceremonia que se realizó de forma virtual por la pandemia del coronavirus, la mediática recibió tres premios por su productora, Trinitus Productions, y dos por sus labores como productora ejecutiva. Junto a ella se encontraban sus colegas Nelson Bustamante, Jorge González, y el resto del equipo.

El peor lugar del mundo, documental que narra la trágica historia de vida de Geremy, un niño venezolano que padecía un cáncer y debía trasladarse hasta Caracas para recibir su tratamiento semanalmente, recibió tres premios Emmy. Por el mismo, ganó una estatuilla como productora ejecutiva en la categoría Mejor Documental de Interés Humano, y su equipo cosechó otros dos por las categorías Mejor Escritor de Cortos, para el periodista venezolano Luis Olavarrieta, y productor, Jorge Gonzalez; y Mejor Narrador para Olavarrieta, quien le puso su voz a la historia.

“Fue una emoción muy grande que la Academia premiara este documental porque se lo queríamos dedicar a su protagonista, Geremy, a quien perdimos hace algunas semanas. Fue un dolor inmenso para todos su pérdida, pero nos llena de felicidad poder haber llevado su historia al mundo y que su familia obtenga este reconocimiento”, resaltó Natalia Denegri, visiblemente emocionada.

En tanto, otros de los premios estuvieron destinados para el documental Soledad, en la categoría “Preocupación Social”, y Dónde Él Me Necesita.