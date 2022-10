El actor Nicolás Maiques participó del ciclo Seres Libres y contó detalles respecto a varios temas vinculados con la salud mental. Desde los momentos de ansiedad en su trabajo, hasta su adicción al clonazepan. “Es natural decir ‘tengo diabetes’, pero no ‘tengo depresión’, o ‘soy bipolar’, o soy psicótico”, lamentó.

Durante la primera parte de la entrevista con Gastón Pauls en Crónica HD, el artista de 40 años contó: “A los 4 años arranqué terapia por obligación del jardín de infantes, mandato de la directora”.

Nicolás Maiques con Gastón Pauls.

“La devolución de los psicólogos era ‘hay que hacer algo porque Nicolás va a ser Homosexual’”, mencionó el cantante y aclaró que eran los profesionales de la década de los 80’.

Del mismo modo, Maiques explicó: “Hasta 1990, la homosexualidad estuvo considerada como una perversión, eso no se cura”. “Me trataron de enfermo de chiquito y yo armé mi estructura psíquica en base a eso”, completó una de las figuras del programa Floricienta.

Por otra parte, el también productor reveló: “Desde que entré a la primaria, hasta que terminé la secundaria, lo único que escuché todos los días de mi vida era ‘marica’, ‘trolo’, ‘balín’”.

“Me dediqué a no sufrir. Tengo como dos Nicolás, el que padece y el que disfruta, y conviven. La pasaba bárbaro, pero en el fondo sufría”, agregó Maiques para explicar cómo afrontaba estas situaciones.

Además, el actor señaló que en su casa “no se hablaba del tema” y lamentó que en aquel momento “no había educación sexual”. “Y menos, todavía no hay, educación mental”, completó.

En esa línea, Maiques planteó ante el conducto: “Es natural decir ‘tengo diabetes’, pero no ‘tengo depresión’, o ‘soy bipolar’, o ‘soy psicótico’”. “Porque me puedo enfermar de los intestinos y lo puedo decir, pero del cerebro no”, consideró.

Los problemas de ansiedad y la adicción al clonazepam

“Todos tenemos desórdenes emocionales. En algún momento se desordenan”, consideró uno de los protagonistas de la novela Chiquititas.

Allí contó que durante la grabación de sus trabajos sentía ansiedad y angustia por motivos extraños, aunque no se lo contaba a nadie.

Luego, Nicolás apuntó su error: “Yo caí en un redondelito maravillo e hijo de p… que se llama clonazepam”. “Nunca me pegó, como a muchos que los duerme, a mí nunca”, describió.

Sin embargo, lamentó: “El médico clínico que me las ofreció, no me aviso que esa pastilla es una de las más adictivas en el planeta. Y la que más síndrome de abstinencia genera”.

“Es tan cruel esta abstinencia que es peor que la heroína, peor que el crack. Es nefasto”, resumió de manera contundente.

“Puede durar años, y puede pasar de tensión, a convulsiones, a alucinaciones, y a cualquier cosa”, alertó Nicolás Maiques antes de indicar que con un mes de tomarlas se genera la "dependencia".

“Tomé hasta cinco pastillas, para superar la abstinencia de una”, contó y agregó: “Me generaban efectos colaterales”.

Por último, el artista afirmó: “Ahora me relajé un poco. Pero no quiero vivir el resto de mi vida dependiendo de un circulito”.